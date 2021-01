El PSOE critica la errática toma de decisiones de Mañueco en la gestión de la pandemia

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha acusado este martes al Gobierno conjunto de PP y de Ciudadanos de estar generando “desconcierto, angustia e incertidumbre” en todos los sectores como consecuencia de su desgobierno y de la “absoluta y total” ausencia de liderazgo de “quien se dice” presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

“Se ha impuesto absolutamente el estilo desquiciado sin orden ni concierto del vicepresidente Igea sin que a Alfonso Fernández Mañueco parezca importarle nada ni nadie que no sean él ni su ínfima figura”, ha sentenciado Sánchez que se trasladado la “profunda” preocupación del PSOE por la “pésima” evolución de la pandemia en la Comunidad y por la “errática” toma de las decisiones, “al más puro estilo Mañueco de decir una cosa y la contraria sin orden ni concierto”.

Sánchez ha puesto como ejemplo la decisión “unilateral” de la Junta de cerrar a partir de mañana, miércoles, el interior de la hostelería en toda la Comunidad Autónoma -también se está previsto el cierre de centros comerciales y de gimnasios- “sin criterios definidos, fijos, lógicos o de sentido común” ya que, según ha evidenciado, la incidencia del virus no es homogénea en las nueve provincias.

“¿Lo que servía la semana pasada para cerrar tres provincias no sirve ya esta semana?”, se ha preguntado Ana Sánchez quien, tras aclarar que el PSCL no pretende entrar en el juego de la incertidumbre y de las porras, ha considerado que con los criterios que estableció la Junta la semana pasada ahora no habría que cerrar el interior de la hostelería en Burgos, Zamora y Soria ya que tienen 250 casos por 100.0000 habitantes.

Sánchez ha aprovechado la ocasión para recordar que fue Alfonso Fernández Mañueco el que pronunció la frase de que “lo importante es salvar las Navidades” y ha hecho un llamamiento al presidente y al vicepresidente a que “recapaciten” y a que “cuenten hasta diez” cuando vayan a adoptar una medida para pedir también que diálogo y consenso con los directamente afectados y no decisiones “unilaterales”.

“Castilla y León es algo mucho más serio que una disputa de criterios entre dos pseudolíderes a ver quién se impone. No se trata de mantener la sillita sino de que Castilla y León tenga esperanza en el medio y en el largo plazo, esperanza de vida, de salud, económica”, ha sentenciado la secretaria de Organización del PSCL que ha anunciado una nueva reunión de los socialistas con los hosteleros con “iniciativas encima de la mesa” como las que ha avanzado el responsable en esta materia, Ángel Hernández, que ha pedido a los miembros de la Junta que “pisen más la calle” y que acompañen del decreto de cierre con líneas de ayudas publicadas también mañana en el Bocyl.

“Vuelven a caer en el mismo error”, ha lamentado Hernández ante el desconocimiento de las condiciones del nuevo cierre del interior de la hostelería en Castilla y León, un sector para el que ha vuelto a reclamar un “ambicioso” plan de choque para las 30.000 empresas y para las 120.000 familias que vaya más allá de los 20 millones anunciado por el Gobierno autonómico.

Hernández ha acusado a Fernández Mañueco de haberse limitado a enviar una “carta en blanco” al Gobierno de la nación y ha informado de que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda parcial al proyecto de presupuestos de la Comunidad por valor de 75 millones de euros par ayudas directas que lleguen a los bolsillos de los empresarios y de los trabajadores de los sectores más afectados por las consecuencias de la pandemia.

“Hasta el momento, las únicas administraciones que están salvando a la hostelería son los ayuntamientos y el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León les sigue dando de lado”, ha lamentado el socialista que ha reivindicado el ejemplo de las ayudas de otras autonomías, como Asturias, Murcia, Cataluña o País Vasco. “La Junta llega tarde y mal porque no escucha”, ha concluido Hernández ante la “dejación de funciones” del Gobierno autonómico como la falta de refuerzo de las actividades inspectoras.