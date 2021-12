El alcalde de Valladolid dice que el polémico concierto en el que no se usó mascarilla “cumplió la normativa”

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha señalado este jueves que, en su opinión, la promotora del polémico concierto de los raperos Natos y Waor el pasado sábado en el pabellón Pisuerga de la ciudad cumplió lo que le exige la normativa sanitaria, aunque no ha querido pronunciarse sobre si el expediente abierto por la Junta de Castilla y León debería o no fijar una sanción ante las imágenes que muestran que muchos de los asistentes no usaron mascarilla.

Así lo ha apuntado Puente este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que el Ayuntamiento, como “cedente” del espacio en el que se celebran los conciertos, traslada siempre las exigencias de la normativa, y ha confiado en que “no haya problemas” este sábado cuando está programado otra actuación, en este caso de la cantante Rozalén, al igual que recuerda que tampoco los hubo hace un mes cuando el concierto fue del dúo Amaral.

El alcalde socialista ha explicado el Ayuntamiento ha ofrecido a la Junta de Castilla y León “colaboración plena” en la instrucción del expediente que han abierto para proporcionar “toda la documentación que necesite” y en la misma, ha recalcado, el Consistorio remarca al promotor la “exigencia de cumplir la normativa”, algo que considera que la empresa, Pasión Eventos, ha hecho.

“Hay una administración que es la responsable en materia sanitaria --la Junta de Castilla y León-- que establece unas normas y hay un promotor privado que organiza un concierto y, en principio, el expediente que la administración responsable abre se entiende exclusivamente con el promotor”, ha precisado Puente.

En este sentido, ha añadido que el Ayuntamiento traslada “recomendaciones” a los promotores a los que cede espacio que se cumpla con las exigencias que marca la Ley, si bien ha matizado que en todo caso deberá ser la Junta la que dirima si se ha seguido la normativa.

Sin embargo, ha considerado que la Policía Municipal o la Nacional “no pueden” entrar al interior del recinto en el que se celebraba el evento porque afirma que “nadie denunció un incumplimiento”, al tiempo que entiende que para la seguridad privada contratada “tampoco es fácil” hacerlas cumplir.

“Todos hemos conocido la situación a posteriori a través de fotografías que se han publicado bien en redes sociales o bien en medios de comunicación”, ha precisado.

“Creo que para todo el mundo es sencillo ver que nada fácil le puede resultar a las fuerzas del orden público entrar en un evento en el que hay 4.500 personas que no llevan la mascarilla. Y entiendo que para la seguridad privada que hay dentro tampoco es fácil”, ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que “quien promueve la normativa en materia sanitaria” debería plantearse esas “reflexiones” sobre la manera de hacer cumplir las normas.

En cambio, ha apuntado, en el exterior se formularon por parte de la Policía Municipal varias actas de denuncia por consumo de alcohol o por orinar en la vía pública.