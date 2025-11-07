Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias este viernes Puede haber una precipitación acumulada de 15 mm por hora entre las 18:00 y las 23:59

Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias en las zonas de la Ibérica de Soria y la Ibérica de Burgos para este viernes, 7 de noviembre.

El aviso estará vigente desde las 18:00 hasta las 23:59 horas, periodo en el que se espera una precipitación acumulada de hasta 15 milímetros en una hora.

Estas lluvias podrían ser localmente intensas, por lo que se recomienda precaución en la conducción y en actividades al aire libre.

La inestabilidad atmosférica afectará principalmente al noreste de Castilla y León, aunque no se descarta que las precipitaciones se extiendan a otras zonas de forma más débil y dispersa.

