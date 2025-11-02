Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer se abriga en un día de frío. ARCHIVO

Cuatro temperaturas de Castilla y León, entre las más bajas de España

La estación de La Pinilla, en Segovia, ha anotado la sexta temperatura más baja del país, con el termómetro marcando los 0,4°C

E. P.

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:59

Comenta

Castilla y León ha registrado cuatro de las 10 temperaturas mínimas de España en la mañana de este domingo, 2 de noviembre, con valores que han oscilado entre los 0,4°C y 1,4°C, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En detalle, la estación de La Pinilla (Segovia) ha anotado la sexta temperatura más baja del país, con 0,4°C. Le siguieron Sanabria Robleda Cervantes (Zamora), con 0,9 °C en octava posición; La Póveda de Soria, con 1,3°C; y Barrios de Luna (León), con 1,4°C.

El ranking de las temperaturas más bajas está liderado por Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, con -1,2°C, seguida de Puerto de Navacerrada (Madrid) con -0,7°C; Cap de Vaquèira (Lleida) con -0,1°C; Reinosa (Cantabria) con 0,2°C; y Astún-La Raca (Huesca) con 1,6°C. Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), ocupó la séptima posición, con 0,7°C.

