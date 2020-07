¿Cómo y cuándo usar la mascarilla a partir de este sábado?

Con independencia de mantener igualmente la distancia física interpersonal de seguridad de 1,5 metros, el uso obligatorio de la mascarilla en Castilla y León será en todo momento tanto en la vía pública o en espacios al aire libre en núcleos de población, como en espacios cerrados de uso público o zonas de atención al público de edificios tanto de titularidad pública como privada cuando sea previsible la concurrencia en el mismo espacio con personas no convivientes. Esto significa que también es obligatorio su uso en centros de trabajo, según insistió ayer el vicepresidente de la Junta Francisco Igea, aunque se mantenga la distancia de 1,5 metros.

No es obligatorio su uso en situaciones de consumo de alimentos y bebidas; durante la práctica de actividad física; en espacios de la naturaleza o al aire libre, fuera de los núcleos de población; y tampoco en las piscinas, siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. No será exigible tampoco para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.