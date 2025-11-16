Las cinco capitales de Castilla y León en las que nevará en los próximos días Los termómetros bajarán drásticamente el martes y bajarán de los cero grados en muchos puntos

La Gaceta Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Gran parte de Castilla y León se prepara para una bajada drástica de las temperaturas en los próximos tras despedirse de la borrasca 'Claudia' que tantas precipitaciones ha dejado.

Sin ir más lejos, en Salamanca los termómetros pasarán de los ocho y seis grados de mínima de este domingo y lunes, a los uno y menos uno del martes y miércoles. No es la única provincia en la que se espera un descenso térmico que obligue a sustituir el paraguas por la bufanda.

En Ávila también se espera que a partir del martes las mínimas desciendan de los cero grados, habiendo previsto hasta menos cuatro para el jueves. Algo similar está previsto para Valladolid, cuyos habitantes notarán como las mínimas pasan de los ocho y siete grados del domingo y el lunes a los dos y cero del martes y miércoles, mientras que en Zamora esos dos días habrá una temperatura de dos y un grados tras haber experimentado mínima de nueve y seis los días anteriores.

1 /

Este descenso en las mínimas también provocará que caigan las primeras nieves del otoño en algunas capitales.

En Burgos, por ejemplo, también transicionarán de los siete y cinco grados del domingo y el lunes a un grado bajo cero del martes y miércoles, mientras se espera que nieve el jueves, viernes y sábado, cuando los termómetros también bajarán ligeramente de los cero grados.

Esos mismos días también está previsto que nieve en Segovia, con temperaturas mínimas que se mantendrán entre los menos dos y los menos tres grados; y en León, que no bajará del grado bajo cero.

En Soria está previsto que los termómetro desciendan de los cuatro grados del lunes a los menos tres del martes, así como que nieve el jueves y el viernes. Donde también nevará es en Palencia el jueves, aunque el día más frío será el viernes con menos cuatro grados.

1 /