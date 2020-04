Castilla y León pide que los alumnos con asignaturas suspensas no obtengan el título de Bachillerato

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha exigido al Ministerio unos criterios "homogéneos" para todo el territorio nacional que den "uniformidad" y que, a su vez, ofrezcan "igualdad" al alumnado en lo relativo a la promoción de curso y a la obtención del título.

Lucas ha expresado en COPE su "desacuerdo" con este punto del documento presentado por la ministra Isabel Celaá a las comunidades autónomas en la reunión del pasado miécoles, y que descargaría esta responsabilidad en las comunidades autónomas o en los centros educativos, y ha avanzado que pedirá por carta "que se retire".

En la citada reunión hubo consenso entre las autonomías en ser "más flexibles" de cara a los contenidos que se impartirían en la recta final del curso, así como que se valore "de forma positiva" la última evalución. Pero el estado de alarma no justifica, a su juicio, "que cada centro determine cómo se titula". La posición de Castilla y León en este aspecto es clara: "que se mantenga la norma básica". Esto es que, por ejemplo, no pueda obtenerse el título de Bachillerato "con ninguna suspensa", ha manifestado en el espacio según recoge un comunicado de la emisora remitido a Europa Press.

A la espera de ver qué determina el Ministerio, a quien Lucas acusa de querer introducir "elementos que distorsionan" la adopción de un acuerdo, la consejera de Educación ha confirmado, como avanzara COPE esta mañana, que "seguramente" este viernes o "si no es posible, el lunes" se trasladarán instrucciones a los centros educativos de la Comunidad.

Desde Castilla y León se espera también una "aclaración" por parte del Ministerio en lo relativo al refuerzo educativo que podría impartirse en el mes de julio. El planteamiento del departamento que dirige Lucas es "muy distinto" al que dirige Celaá, quien en rueda de prensa abrió la puerta a que fuera asumido por voluntarios o, incluso, por ONGs. "Eso se hace con profesorado", ha respondido tajante Lucas.

Para este fin se dispondrían "algunos colegios". "Evidentemente", ha matizado Lucas, "no todos". Aunque es una cuestión, así como la posibilidad de contratar personal interino para cubrir la posible demanda de este refuerzo, que pende también del presupuesto que ponga a disposición de las comunidades autónomas el Gobierno central. "Es un tema muy abierto", ha afirmado.

Este refuerzo será "en todo caso, voluntario". En este punto el informe que redacte el profesorado sobre cada alumno no tendrá carácter vinculante. Sí será "de ayuda" de cara al próximo curso en el que, avisa Lucas, será "muy necesario adaptar el currículo".

Exámenes de recuperación

Las asignaturas que no se superen "no se darán por aprobadas". La consejera de Educación ha avanzado que será necesario establecer "distintos escenarios", acordes a cada etapa escolar, pero advierte también que "la idea es que haya recuperaciones en septiembre". "No nos hemos planteado otra cosa", ha asegurado Lucas.

Por el momento lo único que está claro, ha señalado, es que las clases terminarán de forma ordinaria en el mes de junio. En esto también ha habido consenso entre las comunidades autónomas. Pero aún es una incógnita si los alumnos podrán volver a las aulas antes de que finalice el presente curso.

En el caso de Castilla y León dependerá de la autoridad sanitaria. Pero, como ya avanzaran a COPE fuentes de la inspección educativa, Lucas ha confirmado que "propondremos" que sea "prioritaria" la vuelta a las aulas de aquellos alumnos "que tengan que titular". Esto es, cuarto curso de Educación Segundario Obligatoria (ESO) y segundo curso de Bachillerato.

Una Ebau más abierta

Lucas sí ha reconocido los avances del Gobierno central en la elaboración de un modelo acorde a las circunstancias para la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Y la publicación de la Orden está cercana.

Pese a no ser pública aún "nuestro equipo ya está trabajando". Según ha relatado Lucas este año habrá "un único examen" con "mucha más optatividad". Y si la situación de alarma sanitaria lo permite se harán de forma presencial del 1 al 3 de julio en primera convocatoria y del 10 al 12 de septiembre en convocatoria extraordinaria. "No está sobre la mesa", al menos por el momento, que se lleve a cabo de forma oral o telemática. Este planteamiento llevaría a posponer el arranque del curso universitario hasta octubre, tal y como ha solicitado la Junta.