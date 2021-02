El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha señalado este miércoles, al término del Consejo de Gobierno, que han solicitado al Gobierno en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se mantenga el confinamiento perimetral de las comunidades autónomas en Semana Santa. “Lo mejor es hacer como si no hubiera Semana Santa. Es la mejor forma de no equivocarse”, dicho el portavoz regional.

Igea, que emplazó a los medios al próximo lunes para conocer si habrá una flexibilización de las medidas restrictivas de cara a una posible desescalada, señaló que descartaba la celebración de procesiones nocturnas sin público, como ha propuesto el Partido Popular en Valladolid.

“Nuestra preocupación no puede ser salvar la Semana Santa, sino el mayor número de vidas”, indicó.

Preguntado sobre la postura de la Junta ante la posibilidad de obligar a vacunar, Igea afirmó que no se plantea adoptar las mismas medidas que ha llevado a cabo Galicia. “No podemos obligar a nadie a vacunarse por ley, en todo caso se podría imponer una multa por no hacerlo. Pero no es un tema que nos planteemos”, apuntó.

En cuanto a las manifestaciones del 8M, el vicepresidente de la Junta dijo que su opinión sobre estas concentraciones “es la misma que la ministra de Sanidad” y que la autorización o no de este tipo de encuentros corresponde a la Delegación del Gobierno.

Por último, el portavoz regional también habló de la vacunación para incidir en que espera que la farmacéutica Moderna, que lleva dos semanas sin servir las dosis prometidas, pueda ofrecer novedades en breve.