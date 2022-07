Castilla y León califica de “propagandista” el anuncio de Sánchez de hacer fijos a 67.000 sanitarios y pide reformas en el MIR

“En cuarto lugar se establece como un incentivo muy importante una convocatoria específica de por lo menos de 1.000 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria extraordinaria al margen del resto especialidades. Creemos que también que sería una iniciativa muy importante el llevar a cabo todas las medidas oportunas para facilitar una planificación más rigurosa para que en el futuro no nos encontremos con situaciones como ya se reflejan en el propio informe que maneja el Ministerio sobre el personal sanitario del año 2021-2035 y que indica que volveremos a encontrar déficits en determinadas especialidades”, ha añadido.

“En primer lugar, impedir, ante todo, que durante los procesos de MIR en la adjudicación de plazas de formación sanitaria no quede ninguna vacante libre de Medicina Familiar y Comunitaria como ha ocurrido este año, que 200 plazas han quedado vacantes. Hay que reformar todo el proceso de del MIR de la formación sanitaria especializada para que no pueda volver a ocurrir ”, ha argumentado.

“Se trata de una información inexacta y totalmente propagandista, en el sentido que el Gobierno de la Nación no tienen las competencias directas de gestión del personal ya que son las Comunidades Autónomas, con sus propios recursos, quienes están haciendo posible un mandato de la Unión Europea como es el de la estabilización de todo el personal que trabaja las administraciones públicas , en este caso en la Sanidad pública”, ha asegurado el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces Méndez.

La Junta de Castilla y León ha calificado de “propagandista” el anuncio de Sánchez de hacer fijos a 67.300 sanitarios temporales que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros , al tiempo que ha pedido reformas en el MIR para que no quede ninguna plaza “vacante”.

Sobre la reforma del MIR, el viceconsejero se muestra partidario de que haya “rondas progresivas de elección” para que no queden plazas vacantes. “Que esa reforma fuera más allá y cuando una plaza es elegida y luego la persona no se presenta a ella, se le pueda ofrecer a alguien que ha quedado por debajo y que no tenía opción a elegir nada”, ha aclarado.

García-Cruces busca con esta reforma “exprimir al máximo” la oferta a todas aquellas personas que se han presentado. “El examen del MIR no es una oposición, es una forma de seleccionar personas que van a elegir plaza para la formación en una especialidad médica”, ha puntualizado.