Castilla y León destina 250.000 euros a proteger sus razas de ganado autóctonas La Junta apoya a nueve asociaciones gestoras de libros genealógicos y pone a su disposición laboratorios, bancos de germoplasma y centros de reproducción para conservar el patrimonio genético de la Comunidad

Domingo, 2 de noviembre 2025

La Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la conservación de las razas autóctonas de ganado mediante ayudas de 250.000 euros dirigidas a las nueve asociaciones responsables de sus respectivos libros genealógicos.

El objetivo de esta convocatoria es financiar las actividades de las entidades que preservan el patrimonio genético de las especies oficialmente reconocidas como autóctonas de la región, que actualmente abarcan cerca de 1.000 explotaciones y 35.200 cabezas de ganado.

Además de la aportación económica, la Junta facilita a estas asociaciones el uso de sus laboratorios, centros de genética, centros de reproducción y bancos de germoplasma, contribuyendo a la conservación y protección de estas especies en riesgo, según informó el Ejecutivo autonómico a Europa Press.

Entre las beneficiarias, se encuentran la Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza Alistana-Sanabresa (AECAS), la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de la Raza Agrupación de la Meseta (ANCAM), la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Ojalada (ANCRO), la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Asnal Zamorano-Leonés (ASZAL), y varias asociaciones dedicadas a las razas bovinas y equinas locales.

Complementariamente, este 2025 se ha abierto una línea de subvenciones competitivas con un presupuesto de dos millones de euros, destinada a reconocer y fomentar la labor de los ganaderos que crían estas razas. Las cuantías oscilarán entre 18 euros por ejemplar en razas aviares y 360 euros por Unidad de Ganado Mayor, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario.

En la actualidad, Castilla y León cuenta con 19 razas autóctonas, nueve de ellas reconocidas por la Comunidad y el resto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, todas adaptadas a las condiciones del medio natural y con cualidades específicas heredadas a lo largo del tiempo.