Castilla y León se congela: cuatro puntos entre los más fríos de España, uno debajo de los -5 grados El frío se ha hecho notar con fuerza este domingo

El invierno se ha adelantado en Castilla y León con una madrugada gélida que ha dejado temperaturas mínimas bajo cero en gran parte de la comunidad. El aire frío y los cielos despejados han favorecido un fuerte descenso térmico que ha hecho temblar los termómetros.

En la provincia de Ávila, el punto más frío se ha registrado en Puerto del Pico, con -5,4 ºC, una de las temperaturas más bajas de toda España. También se han producido heladas significativas en Cuéllar (Segovia), con -4,3 ºC, y en Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora), donde los termómetros marcaron -2,9 ºC a primeras horas de la mañana. En Lagunas de Somoza (León), el mercurio ha descendido hasta los -2,8 ºC.

Estas cifras sitúan a Castilla y León entre las regiones más frías del país en esta jornada dominical, con un ambiente plenamente invernal y escarcha en muchos valles y zonas de montaña.

Fuera de la comunidad, el frío también se ha hecho notar en puntos del norte y del interior peninsular, como Reinosa (Cantabria) y Cap de Vaquèira (Lleida), ambas con -5,5 ºC, o Port Ainé (Lleida) con -4,9 ºC.

Con estas temperaturas, la jornada deja claro que el otoño ha dado paso al primer aviso del invierno, con heladas generalizadas y un ambiente que invita a desempolvar los abrigos más gruesos.

