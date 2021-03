Casas rurales solo para convivientes durante la Semana Santa en Castilla y León

No habrá excepción. Los grupos de no convivientes no podrán reunirse en las casas rurales y alojamientos turísticos de Castilla y León durante la próxima Semana Santa. La Junta de Castilla y León ha publicado este martes las medidas adoptadas para la prevención de la covid-19 durante la Pasión y entre ellas se incluye la prohibición de que personas que no comparten techo se reúnan en los alojamientos compartidos y en cualquier otro espacio privado. De esta forma, Castilla y León mantiene su criterio y no lo varía como sí ha hecho Extremadura. La comunidad vecina ha realizado una excepción y sí permitirá los grupos de no convivientes con un límite de cuatro personas en los apartamentos turísticos y los alojamientos rurales. Ya lo hizo en el pasado puente de San José y lo volverá a permitir en Semana Santa.

En los bares y restaurantes sí se podrán reunir no convivientes, siempre que no superen las cuatro personas (seis en el caso de las terrazas). Una limitación numérica que no se aplicará si se trata de personas que residen bajo el mismo techo.

El resto de medidas que de aplicarán en Semana Santa son las siguientes:

—Se mantendrá el nivel de alerta sanitaria 4 en todo el territorio de la Comunidad.

—No se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas. No obstante, se permite la celebración de actos religiosos de Semana Santa siempre que cuenten con la autorización correspondiente y teniendo en cuenta que:

-Solo podrá hacerse en recintos acotados, en los que las imágenes permanezcan estáticas y estableciendo por diferentes lugares la entrada y salida del público.

-No se podrá superar el tercio del aforo, en virtud del apartado segundo del Acuerdo 7/2021, de 18 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarilla.

-No se podrá consumir alimentos ni bebidas, así como cualquier otra actividad que ocasione no usar la mascarilla por parte del público durante estos eventos, así como en su acceso o salida.

—En todo tipo de celebraciones, tanto religiosas como civiles, no se permitirán las muestras físicas de devoción o tradición (besos, contacto sobre imágenes o esculturas, etc.) sustituyéndolas por otras que no conlleven riesgo sanitario.

—La celebración de eventos religiosos no será óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.