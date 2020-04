Casado, satisfecha con el documento inicial de desescalada, reclama que se definan estándares y umbrales

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, se ha mostrado este miércoles satisfecha con el documento inicial para abordar la desescalada presentado por el Gobierno central, aunque ha reclamado que se definan los estándares y umbrales "máximos y mínimos" para poder iniciar las distintas fases.

En su comparecencia diaria, Casado ha detallado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó este martes a las autonomías el documento y sus fases, aunque no se pudieron tratar dudas específicas, algo que previsiblemente se abordará en otra reunión convocada para hoy.

"Necesitamos los umbrales, no me pueden decir que vaya despacio, eso qué significa, no conocemos los estándares que, en esencia, es para saber en qué nivel estamos", ha pedido.

De este modo, la consejera ha insistido en que las fechas marcadas por el Ejecutivo central son "orientativas" en el "caso de que todos los indicadores evolucionen favorablemente y no haya un repunte". "Que nadie piense que el 22 de junio todos estaremos en fase 3, ojalá, eso significará que todos hemos hecho cosas bien", ha destacado.

En este sentido ha señalado que no todas las comunidades autónomas han tenido el mismo grado de afectación de la epidemia, y ha recordado que en Castilla y León se han detectado tres focos por su cercanía a País Vasco, La Rioja y Madrid.

Verónica Casado ha insistido en que el avanzar en las fases depende "mucho" del comportamiento de los ciudadanos, ya que, como ha insistido en la Comunidad sigue habiendo casos nuevos lo que significa que el coronavirus todavía circula, por lo que ha pedido no relajar las medidas de prevención y protección, ya que si se avanza en nuevos casos "habrá un problema".

En este sentido, ha llamado a la responsabilidad individual como "papel esencial" en la desescalada, a lo que ha sumado la distancia social y el lavado de manos como premisas básicas para afrontar todas las fases ante el virus.

Tras estas apreciaciones, Casado ha destacado que el documento inicial presentado por el Gobierno coincide con las propuestas realizadas por la Junta como es la "fragmentación geográfica" que permitirá ir a "distintas velocidades" según los territorios dentro de la misma Comunidad.

Sobre este asunto, Casado ha defendido que desde la Junta se apuesta a una segmentación por zonas básicas de salud y no solo por provincias dada la "dispersión" que existe en el territorio. "Tenemos el territorio más grande de España que nos permite que pensemos que es muy importante tener unidades más pequeñas que la propia provincia", ha defendido, tras lo que ha señalado que el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de evaluar unidades más pequeñas en determinados territorios.

Otro elemento que "tranquiliza" a Casado es que haya un espacio de dos semanas para pasar de una fase a otra y poder evaluar si ha habido algún problema.

No obstante, Casado ha considerado que el documento tiene "algunas lagunas" y ha demandado la fijación de estándares y que se definan los elementos de control de la movilidad para asegurar el aislamiento en zonas durante las diferentes fases.

En el ámbito sanitario, la consejera ha considerado que la Atención Primaria será "clave" en la desescalada, fase en la que también se tendrán que "adaptar" los servicios de emergencias y los hospitales, algo que se discutirá la próxima semana para establecer un marco global, ya que se precisan UCIs --hoy a un 53 por ciento de su capacidad extendida--, camas COVID de hospital y circuitos "dobles".

"Un repunte en sanidad sería un golpe muy duro y va ligado a la economía, no son incompatibles", ha concluido.