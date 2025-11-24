Aviso amarillo por nevadas en tres provincias de Castilla y León Son zonas cercanas a la Cordillera Cantábrica

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un arranque de semana de noviembre inestable. Las lluvias serán la tónica dominante en casi toda la Península, concentrándose con mayor intensidad en el tercio norte. La cota de nieve se situará en los 700 metros en el Pirineo. Además, el frío será intenso, con heladas de hasta -4 ºC en la Meseta Norte y los páramos del centro peninsular. Solo la zona mediterránea se mantendrá al margen de este ambiente gélido, con temperaturas más suaves.

El frío y la nieve siguen siendo protagonistas también en gran parte de Castilla y León. Este martes, 25 de noviembre, la (AEMET) ha establecido varios avisos amarillos en comarcas de tres provincias del norte de la comunidad, concretamente, León, Palencia y Burgos.

En las tres zonas, correspondientes a la Cordillera Cantábrica de León, de Palencia y de Burgos, se prevé una acumulación de nieve en 24 horas de 5 cm por encima de los 1.200 - 1.300 metros, un aviso que permanecerá vigente durante toda la jornada.

Otras provincias de España que limitan con los Pirineos se encuentran también bajo aviso amarillo por nevadas, como es el caso del norte de Navarra y Huesca.