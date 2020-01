Así está afectando la gripe en Castilla y León

La gripe ha alcanzado ya una intensidad “media” con 256,44 casos por cada 100.000 habitantes en Castilla y León, donde Sanidad ha reforzado los servicios hospitalarios con 118 profesionales y 132 camas al tiempo que ha habilitado un teléfono gratuito (900222000) para atención a consultas ciudadanas sobre la gripe.

Así lo ha señalado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha ofrecido una rueda de prensa sobre la gripe junto a la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, y la gerente de Emergencias Sanitarias, Flor de Castro.

La consejera ha señalado que el comportamiento de la gripe es “exactamente igual” que en el año anterior y ha apuntado que se ha puesto en marcha una monitorización de los datos y seguimiento muy puntual --a través de varios sistemas y también en los hospitales Clínico de Valladolid y Universitario de Burgos) para tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar los planes de contingencia previstos.

En la última semana (la número 3, del 13 al 19 de enero) se ha experimentado un incremento sustancial de la gripe (la anterior se situaba en 97,54 casos por cada 100.000 habitantes) y se sitúa en una intensidad “media”, con circulación mayoritaria del virus del tipo A (H1N1).

Sin embargo, la incidencia es especialmente alta en la población infantil, con una tasa acumulada superior al 3 por ciento en menores de cinco años, según el informe de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León.

La mayor parte de los casos detectados no están vacunados, ha señalado Carlos Pacheco, quien ha agregado que el comportamiento de la gripe en Castilla y León es “muy similar” al del conjunto del país, aunque se nota una mayor actividad en las provincias del norte de España.

Verónica Casado ha explicado que la actividad, de la que se hace un seguimiento diario, semanal y global, por el momento no se ha visto muy afectada, aunque sí se nota un incremento en la actividad de los médicos de familia a medida que pasa el invierno, aunque la Atención Primaria es estable.

REFUERZO EN HOSPITALES

Por otro lado, en cuanto a los hospitales, ha aumentado también la actividad con un impacto “un poco superior”, con una ocupación de camas que se sitúa en el 76,78 por ciento, aunque oscila por hospitales (el máximo registrado por ahora ha sido del 94,67 por ciento en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el mínimo, del 58,82, en el Hospital de Medina del Campo el 17 de enero). No ha habido, durante el último período de referencia, desprogramaciones quirúrgicas por aumento de demanda.

Por ello, en atención al plan de contingencia en los centros hospitalarios se ha aumentado el número de camas en 132 (15 en Ávila, 59 en León, 36 en El Bierzo y 22 en Salamanca). Además, se ha incrementado el número de profesionales en 118 (seis médicos, 52 enfermeras, 47 técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería y trece celadores).

En Emergencias el comportamiento es “muy similar”, no hay aún un gran incremento de la actividad por esta causa, aunque se está viendo que puede haber más casos, de manera similar al año anterior.

Finalmente, en Urgencias ha aumentado la actividad en los puntos de atención continuidad (PAC), aunque se mantiene en general “bastante equilibrada”. Estas semanas la atención urgente se ha repartido en un 71,8 por ciento en Primaria, un 22,43 en los PAC y un 5,78 en llamadas de demanda asistencial.

En cuanto a las tasas de cobertura, Carmen Pacheco ha incidido en que han aumentado mucho las coberturas entre las mujeres embarazadas, también entre la ciudadanía en general y un poquito entre los profesionales, aunque ve necesario seguir insistiendo en la necesidad de campañas que incrementen esta práctica.

En este sentido, ha apuntado que el seguimiento que se realiza en los hospitales ha permitido comprobar que la mitad de los pacientes con gripe que han ingresado y se encuentran graves no estaban vacunados y, de ellos, el 50 por ciento deberían estarlo por tener algún factor de riesgo.

Casado ha recordado que la incidencia es intermedia, por ello están preparados ante el aumento que se pueda producir y para ello se lleva a cabo el seguimiento, ya que al igual que en el conjunto del Sistema se produce una incorporación paulatina de recursos asistenciales en función de las necesidades.

TELÉFONO GRATUITO

La Junta ha habilitado a través del teléfono 900222000 de información sanitaria, que está activo las 24 horas todos los días de la semana, un sistema de atención a consultas ciudadanas sobre la gripe, que pretende también servir para dar una respuesta “coordinada”.

A través de esta vía, operadores atienden las llamadas recibidas, para lo que disponen de formación y de cuestionarios específicos sobre la gripe, sintomatología, consejos y recomendaciones y otros aspectos relacionados con esta patología y su abordaje asistencial con las que responder a planteamientos informativos.

En el caso de que sea preciso, profesionales derivarán la llamada a médicos y enfermeras reguladores de la Gerencia de Emergencias de Sacyl adscritos al Sistema 1-1-2 de Castilla y León, para la posible activación de recursos asistenciales en cada situación concreta.

Flor de Castro ha aclarado que se atenderán llamadas informativas y también de demanda asistencial y, según la gravedad del caso, se clasificarán por prioridades, diferenciando entre los que son graves y necesitan atención inmediata; si es un grupo de riesgo y requiere seguimiento; o si por la sintomatología no se quiere en principio más atención que la telefónica.

A los pacientes que padecen gripe se les recomendará no salir de sus hogares para evitar la expansión del virus, por lo que en caso de necesitar la baja médica se podría solicitar consulta no presencial para ello y después ver cómo gestionaría su recogida, ya que sólo el médico de familia puede darla.

La habilitación de esta línea telefónica se plantea desde el objetivo de facilitar a los ciudadanos información útil que contribuya a su educación sanitaria frente a la gripe, de manera que puedan, desde más profundo conocimiento, adoptar las más adecuadas decisiones referidas tanto a la prevención de la enfermedad como a su abordaje personal en el caso de padecerla.

Ante situaciones de mayor demanda asistencial, antes de acudir a un centro asistencial, especialmente de urgencias, conviene realizar una valoración de esa necesidad, situación en la que la información y el asesoramiento de los profesionales que atienden el 900222000 mejorará la toma de decisiones de cada usuario en relación con la salud.

CONSEJOS

Sanidad ha recordado que la gripe es una enfermedad estacional de origen vírico, de transmisión respiratoria, que cursa con cuadros de gravedad variables, pero que en la mayoría de los pacientes presenta una evolución favorable en la que las recomendaciones a tener en cuenta son las ya conocidas, sin necesidad de acudir a un centro sanitario para su adopción.

Entre las actitudes más importantes para afrontar esta patología están guardar reposo; mantenerse hidratado; tomar analgésicos y antipiréticos para mejorar el malestar (los antibióticos no son efectivos ante virus, por lo que su uso únicamente ha de venir a través de una prescripción facultativa y en las condiciones que indique el médico); evitar el tabaco y el alcohol; no administrar ácido acetilsalicílico a niños ni a adolescentes; y, si no es necesario salir, permanecer en casa.

Además de estas medidas de autocuidado existen otras de responsabilidad individual y solidaridad social para evitar la transmisión gripal y la extensión de contagios como lavarse a menudo las manos; toser o estornudar tapándose la mano con el brazo o con el codo, evitar el contacto por personas con gripe, no acudir al trabajo o a lugares concurridos, etcétera.