Alerta amarilla en toda Castilla y León por lluvias intensas y fuertes rachas de viento
La AEMET prevé precipitaciones de hasta 60 l/m² en 12 horas y vientos que podrían alcanzar los 90 km/h en varias zonas de la Comunidad este jueves, 13 de noviembre
E. P.
Valladolid
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:25
Todas las provincias de Castilla y León estarán este jueves, 13 de noviembre, bajo aviso amarillo debido a la previsión de lluvias acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento de hasta 90 km/h en algunas zonas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press.
Los avisos comenzarán a las 0:00 horas y se mantendrán hasta las 23:59. Se activan por riesgo de lluvias en el sistema central de Ávila y Salamanca, en el sur de ambas provincias, en la cordillera cantábrica de León, la meseta leonesa y en Sanabria (Zamora).
Al mismo tiempo, los avisos por viento afectarán la meseta de León, Palencia, Zamora, gran parte de Salamanca y Sanabria (Zamora), donde se esperan rachas de hasta 90 km/h.
A partir de las 6:00 horas, el aviso amarillo se extenderá a la mayor parte de Burgos, la meseta de Segovia y Valladolid, y la vertiente ibérica de Soria, con rachas máximas previstas de 80 km/h.