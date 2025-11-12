Alerta amarilla en toda Castilla y León por lluvias intensas y fuertes rachas de viento La AEMET prevé precipitaciones de hasta 60 l/m² en 12 horas y vientos que podrían alcanzar los 90 km/h en varias zonas de la Comunidad este jueves, 13 de noviembre

Un hombre se protege de la lluvia en un día lluvioso en Salamanca.

E. P. Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:25

Todas las provincias de Castilla y León estarán este jueves, 13 de noviembre, bajo aviso amarillo debido a la previsión de lluvias acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento de hasta 90 km/h en algunas zonas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press.

Los avisos comenzarán a las 0:00 horas y se mantendrán hasta las 23:59. Se activan por riesgo de lluvias en el sistema central de Ávila y Salamanca, en el sur de ambas provincias, en la cordillera cantábrica de León, la meseta leonesa y en Sanabria (Zamora).

Al mismo tiempo, los avisos por viento afectarán la meseta de León, Palencia, Zamora, gran parte de Salamanca y Sanabria (Zamora), donde se esperan rachas de hasta 90 km/h.

A partir de las 6:00 horas, el aviso amarillo se extenderá a la mayor parte de Burgos, la meseta de Segovia y Valladolid, y la vertiente ibérica de Soria, con rachas máximas previstas de 80 km/h.