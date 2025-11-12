Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un hombre se protege de la lluvia en un día lluvioso en Salamanca. ARCHIVO

Alerta amarilla en toda Castilla y León por lluvias intensas y fuertes rachas de viento

La AEMET prevé precipitaciones de hasta 60 l/m² en 12 horas y vientos que podrían alcanzar los 90 km/h en varias zonas de la Comunidad este jueves, 13 de noviembre

Todas las provincias de Castilla y León estarán este jueves, 13 de noviembre, bajo aviso amarillo debido a la previsión de lluvias acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento de hasta 90 km/h en algunas zonas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press.

Los avisos comenzarán a las 0:00 horas y se mantendrán hasta las 23:59. Se activan por riesgo de lluvias en el sistema central de Ávila y Salamanca, en el sur de ambas provincias, en la cordillera cantábrica de León, la meseta leonesa y en Sanabria (Zamora).

Al mismo tiempo, los avisos por viento afectarán la meseta de León, Palencia, Zamora, gran parte de Salamanca y Sanabria (Zamora), donde se esperan rachas de hasta 90 km/h.

A partir de las 6:00 horas, el aviso amarillo se extenderá a la mayor parte de Burgos, la meseta de Segovia y Valladolid, y la vertiente ibérica de Soria, con rachas máximas previstas de 80 km/h.

