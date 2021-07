El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido este lunes de que al ritmo que llegan ahora las vacunas hasta dentro de cuatro meses y medio no estará vacunada toda la población, al tiempo que ha alertado de más ingresos hospitalarios pese a un descenso de los casos.

De hecho, Castilla y León recibe esta semana, en el marco del trigésimo primer envío coordinado por el Ministerio de Sanidad, un total de 101.010 dosis vacunales para hacer frente a la Covid-19, frente a las 107.860 recibidas la semana pasada, es decir, 6.850 unidades menos, lo que genera “muchas dificultades” a la Consejería de Sanidad para cumplir el calendario de vacunación.

Según los datos aportados por el Gobiero regional, se ha notificado la llegada de 85.410 unidades de Pfizer-BioNTech y 15.600 de Moderna por lo que esta semana no llegan dosis ni de Janssen ni de AstraZeneca, y es el “segundo envío de vacunas más escaso” desde el 5 de abril, cuando se recibieron 92.430 dosis.

En comparación con hace un mes, cuando se recibieron 201.270 dosis de vacuna, el descenso es de un 49,8 por ciento.

Así, las vacunas llegadas esta semana se distribuiran entre las provincias y Ávila recibirá 6.850 dosis; Burgos, 15.840; León; 18.610; Palencia, 7.050; Salamanca, 11.560; Segovia, 6.450; Soria, 3.740; Valladolid, 24.260; y Zamora, 6.650.

Las 85.410 unidades de Pfizer-BioNTech recalarán en la Comunidad en un total de 73 bandejas, repartidas entre las provincias con algunas variaciones sobre la semana pasada: Ávila, 5.850 vacunas (cinco bandejas); Burgos, 14.040 (doce); León, 15.210 (trece); Palencia, 5.850 (cinco); Salamanca, 9.360 (ocho); Segovia, 5.850 (cinco); Soria, 2.340 (dos); Valladolid, 21.060 (18); y Zamora, 5.850 (cinco).

De Moderna son 15.600 los preparados a recepcionar, distribuidos en 1.560 viales: Ávila, 1.000 dosis (100 viales); Burgos, 1.800 (180); León, 3.400 (340); Palencia, 1.200 (120); Salamanca, 2.200 (220); Segovia, 600 (60); Soria, 1.400 (140); Valladolid, 3.200 (320); y Zamora, 800 (80).

Una ola más intensa pero más breve

Igea ha detallado estos datos durante su visita a la localidad palentina de Aguilar de Campoó (Palencia), donde ha manifestado que esta quinta ola va a ser “más intensa pero más breve” por la campaña de vacunación y al sentido común de la mayoría de la gente.

Así lo ha expresado durante su visita a la localidad galletera para mantener un encuentro con la alcaldesa de la misma, María José Ortega, donde ha indicado que la campaña de vacunación “está siendo un éxito” ya que ya están vacunados más del 80 por ciento de la población mayor de 40 años y más de un 60 de la población en general.

A pesar de ello, se ha quejado de las dosis que llegan, puesto que si esta semana llegan 100.000 y hay que guardar para segundas vacunas se tardarán 18 semanas en tener vacunada a la población.

“No se pueden hacer trampas, si hacemos las cuentas no se podrá tener vacunada a toda la población hasta dentro de cuatro meses y medio” ha aseverado, mientras añadía que no se trata de buscar culpables, sino vacunas.

En otro orden de cosas, también ha hablado de la “difícil” situación que vive la Atención Primaria, muy castigada por la pandemia. “Los profesionales llevan 16 meses trabajando y están agotados” por lo que tienen que descansar.

Francisco Igea ha manifestado que la intención de la Junta es que los sanitarios puedan coger vacaciones a pesar de la situación que se vive y seguir trabajando en “reordenar” la prestación de servicios, lo que tiene dificultades en una región con 94.000 kilómetros cuadrados y 2,5 millones de población dispersa.

Por último, ha pedido a la población que se sigan cuidando tomando medidas, llevando mascarillas y guardando distancias para que no se repitan las imágenes vistas durante los últimos días en las fiestas de varias localidades de la provincia de Palencia porque es lo que hace que aumenten los rebrotes.