La AEMET activa el aviso rojo en una provincia de Castilla y León por las fuertes lluvias que se esperan en la madrugada de este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso rojo en la provincia de Ávila para la madrugada de este viernes, 14 de noviembre, debido a la previsión de fuertes lluvias. El aviso se ha emitido este jueves a las 22:00 horas, y permanecerá activo hasta las 5:59 horas del viernes.

13/11 22:18 AVISOS HOY Y MAÑANA | Castilla y León: vientos y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

Según la AEMET, la probabilidad de lluvia se sitúa entre el 40% y el 70%, con una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 120 litros por metro cuadrado. Las zonas más afectadas serán el Sistema Central de Ávila y el Sur de Ávila. Además del aviso rojo por lluvias, en Ávila, también está activo el aviso amarillo por fuertes vientos, que podrían complicar aún más la situación.

En el resto de Castilla y León, se han activado avisos por el temporal: León, Palencia y Zamora están en alerta amarilla por lluvias, mientras que el resto de provincias permanecen con avisos amarillos por fuertes vientos. En Salamanca, la alerta será de nivel naranja hasta las 23:59 horas de este jueves.

Las intensas lluvias caídas en las últimas horas están provocando un notable aumento en el caudal de varios ríos de la Comunidad, especialmente en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha emitido un aviso pidiendo prudencia y vigilancia ante la evolución de los cauces.

Según los datos actualizados a las 20:15 horas por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), permanecen cinco avisos hidrológicos activos: uno en nivel rojo, dos en naranja y dos en amarillo, que indican distintas fases de alerta según el riesgo de desbordamiento y la intensidad del caudal.