“Abrir las terrazas es una historieta de tebeo para salvar el culo de politiquillos”

El presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Ángel Blasco, ha espetado que la propuesta de abrir solo las terrazas en las provincias con medidas de restricción --todas salvo Ávila, Segovia y desde el viernes Salamanca y León-- es una “historieta de tebeo para salvar el culo de politiquillos de medio pelo”, al tiempo que ha espetado a la Junta que lo que tiene que hacer es “soltar dinero”, algo que no ha hecho desde que se aprobaron ayudas a finales del mes de marzo.

Blasco ha respondido así, a la oferta que el presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha planteado durante su comparecencia en las Cortes y por la que se permitiría la apertura general de terrazas en toda la Comunidad, incluidas en las que no se autoriza el consumo en el interior de los establecimientos, salvo que las asociaciones provinciales de hostelería se opongan.

“Somos nueve provincias y nos tenemos que poner de acuerdo”, ha reflexionado Ángel Blasco, si bien, a renglón seguido, ha advertido de que la respuesta será “negativa”. “Vamos a remolque siempre, a un restaurante no le da tiempo a comprar de cara al fin de semana... los que no tengan empleados pueden hacerlo de forma testimonial, pero un restaurante o bar con más de cinco empleados es imposible. Al final son paños calientes para salvar una situación que se está convirtiendo en una cuestión política”, ha espetado.

Además, ha cargado contra los cierres perimetrales y recuerda que en una situación en la que el turismo extranjero es inexistente, el de Madrid es “motor” para la economía. “Si tenemos un cierre perimetral y la gente de Valladolid no puede ir a Segovia o la de Madrid no puede viajar a Ávila y a las 22.00 horas tienes que estar en casa, para los hosteleros supone la mitad del trabajo, porque pueden trabajar al mediodía pero no por la noche a pesar de las campañas que se han hecho para adelantar las cenas”, ha señalado.

El presidente de los hosteleros ha continuado con sus críticas al describir la medida como una “historieta de tebeo para salvar el culo de politiquillos de medio pelo”.

En este punto ha afeado al Ejecutivo autonómico que, a día de hoy, siga “sin soltar ni un euro” desde que salieron las ayudas “a finales de marzo”. “Hoy nos hemos enterado de que hay más de 30.000 personas que no han cobrado los ERTE, con un consejero de Empleo e Industria que dimite en mitad de una pandemia... no hay dinero, no lo tienen, o no lo quieren tener... todo lo demás son milongas”, ha apostillado para calificar de “paños calientes” las medidas que se van tomando y que, considera, generan una confusión “tremenda”.

Blasco ha advertido de la labor de “contención” y “esperanza” que está haciendo la Confederación, ya que, asegura, los asociados quieren “salir” a la calle y “quemar” contenedores porque está “cerca de empezar a pasar hambre”. “Para tener salud hay que comer y nos tienen al cabo de la calle”, ha continuado.

Por último, ha cargado contra los Presupuestos Generales de la Comunidad y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Así, ha reprochado que, “desde hace más de 20 años”, la consejería con menos presupuesto es la de “agricultura y turismo”. “Justo el motor económico de la Comunidad si quitas las tres o cuatro empresas grandes que hay, es a lo que menos presupuesto se destina. Nos odian”, argumenta para concluir que la culpa no es de Alfonso Fernández Mañueco, sino de Igea, al que ha tildado de “cáncer” para Castilla y León.