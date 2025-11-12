Abierto el plazo para solicitar las ayudas Erasmus+ Se podrán solicitar antes del próximo 11 de diciembre

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este miércoles la nueva convocatoria de ayudas complementarias a las becas Erasmus+ nacionales para el curso académico 2025-2026 que se podrán solicitar antes del próximo 11 de diciembre.

Podrán solicitar esta ayuda los estudiantes de grado, máster y doctorado matriculados en las universidades de Castilla y León que hayan sido beneficiarios de las becas del programa de movilidad europeo Erasmus+ y cuya universidad tenga firmados los correspondientes acuerdos interinstitucionales para este curso.

La Consejería de Educación ha destacado que los estudiantes podrán beneficiarse de un anticipo del 50 por ciento de la ayuda concedida, mientras que el resto se abonará una vez finalizada y justificada la duración real de la estancia.

Los interesados deberán cumplimentar el formulario accesible a través de la sede electrónica de la Administración y de la aplicación informática disponible en el Portal de Educación y presentarla antes del 11 de diciembre de forma telemática o presencialmente en cualquiera de los registros por ley.

La Consejería de Educación ha recordado que en la convocatoria 2024-2025, resultaron beneficiarios 1.523 alumnos de las universidades de Castilla y León por un importe total de 1.149.901 euros. En la nueva convocatoria destina 1.150.000 euros.

En concreto, 508 estudiantes pertenecían a la Universidad de Valladolid; 383, a la Universidad de Salamanca; 294, a la Universidad de León; 207, a la Universidad de Burgos; 63, a la Universidad Pontificia de Salamanca; 39, a la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes'; 12, a la Universidad Católica de Ávila; 16, a IE Universidad, y uno, a la Universidad Internacional 'Isabel I de Castilla'.