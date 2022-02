Abascal avisa a Mañueco: si Vox no entra en el Gobierno tendrá que pactar con el PSOE o repetir las elecciones

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este lunes en su exigencia de entrar en el próximo Gobierno de Castilla y León e incluso cree ver una “mano tendida” en el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, pero ya avisa a los ‘populares’ de que, si no aceptan sus demandas, sólo les quedará llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE para gobernar en minoría o repetir las elecciones autonómicas.

En rueda de prensa en la sede nacional del partido, Abascal ha recordado que esta semana hay una “toma de contacto” entre los equipos negociadores de PP y Vox, con presencia de Mañueco, y considera que el PP de Castilla y León tiene “disposición a negociar un gobierno con Vox”.

A su juicio, Mañueco tiene la “mano tendida” y el PP parece “dispuesto a reconocer el resultado de las elecciones de 13 de febrero y la importancia de Vox” en las nuevas Cortes. “Esperamos que se conviertan en negociaciones fructíferas, por nuestra parte no va a quedar y vamos a hacer un esfuerzo por llegar a acuerdo”, ha garantizado.

En ese sentido, ha reconocido que Vox no ira con posiciones “maximalistas” ni prometerá cambios políticos que no se puedan cumplir, ya que es consciente de que no tiene fuerza suficiente para imponer todo su programa electoral, pero sí cree que una parte se puede trasladar a la acción de gobierno.