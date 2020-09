900 profesores más en Castilla y León para hacer frente al curso más complicado

Las aulas de Castilla y León reciben a los primeros alumnos el próximo miércoles y esta mañana la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado este lunes los principales datos de este nuevo periodo lectivo. “Un curso, sin duda, diferente a todo lo vivido en las últimas décadas”, ha destacado Lucas, que pone el acento en la importancia de salvaguardar el derecho fundamental a la Educación.

Asimismo, la consejera ha felicitado a toda la comunidad educativa a la que ha solicitado ayuda, “para que el nuevo curso sea provechoso para el alumnado de Castilla y León vamos a necesitar más que nunca la colaboración de todos. En este curso va a ser fundamental la responsabilidad de los alumnos, la ayuda de los padres y de las organizaciones sindicales”.

Durante su comparecencia, Lucas ha recordado los puntos clave del protocolo de seguridad elaborado por la Consejería, el documento que ha marcado la organización de los centros en este inicio de curso: “Destacaré el repetido binomio del metro y medio más mascarilla (salvo en los grupos estables de convivencia) y la reducción de la ratio de alumnos por aula para garantizarlo”.

En Educación Infantil y el primer curso de Primaria, se constituirán grupos estables de convivencia de 22 escolares que no necesitarán usar mascarilla ni guardar las distancias de seguridad. Eso sí, estos grupos no interactuarán con el resto y no compartirán espacios en la medida de lo posible.

Además, los colegios e institutos ya han organizado el uso de los espacios comunes, las entradas y salidas -que serán lo más escalonadas posibles y utilizando todos los accesos del centro-.