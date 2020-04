59 farmacéuticos de Castilla y León están ingresados o en cuarentena

Un total de 59 farmacéuticos en Castilla y León se encuentra ingresado o en cuarentena, seis farmacias están cerradas y 20 tienen algún profesional afectado como consecuencia del coronavirus, pandemia que en el conjunto del país ha provocado la muerte de ocho trabajadores del sector (seis de Madrid, uno de La Rioja y una de Ciudad Real), según el balance del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) con datos actualizados hasta este martes 31 de marzo.

Por detrás de Castilla y León, la Comunidad valenciana cuenta con tres oficinas de farmacia cerradas, 33 profesionales ingresados o en cuarentena y 19 farmacias con algún farmacéutico que no puede acudir a trabajar por el coronavirus. Aragón ya registra 26 farmacéuticos en cuarentena, 5 farmacias cerradas y otras seis que ya tienen algún profesional infectado.

En Asturias no hay ninguna farmacia cerrada por el coronavirus, pero no se tienen datos de infectados, mientras Baleares tiene 11 profesionales ingresados o en cuarentena. En Canarias hay uno más, no hay ninguna farmacia clausurada pero siete tienen algún infectado entre sus trabajadores.

En Cantabria no se ha cerrado ninguna farmacia, pero dos cuentan con algún caso y 4 profesionales en total están infectados. En Cataluña no hay datos de positivos, pero hay siete farmacias cerradas y cinco oficinas tienen algún farmacéutico ingresado o en cuarentena.

Extremadura tiene una farmacia cerrada, dos que registran algún caso y nueve positivos en toda su autonomía. Galicia está al por debajo: una oficina de farmacia no abierta, seis casos de farmacéuticos y cuatro farmacias que tienen algún profesional ingresado o en cuarentena. Hay una farmacia murciana cerrada, otra tiene algún caso en sus profesionales, y dos farmacéuticos están ingresados o en cuarentena.

Navarra tiene dos farmacias cerradas y dos profesionales ingresados o en cuarentena, mientras País Vasco tiene una farmacia cerrada, otra con algún profesional infectado y dos farmacéuticos ingresados o en cuarentena. La Rioja alcanza los 13 positivos, con ocho farmacias que tienen algun caso, pero ninguna está cerrada por el momento. Melilla no registra ninguna incidencia y Ceuta tiene dos farmacias con algún positivo y dos profesionales en total ingresados o en cuarentena.

Ante estos datos, los farmacéuticos han insistido en la necesidad de que los profesionales "extremen la precaución, siguiendo los consejos de los procedimientos que se han elaborado para la protección, tanto de los trabajadores de las farmacias como de los usuarios". Además, recuerdan a los ciudadanos la necesidad de seguir los consejos de los farmacéuticos cuando acudan a las farmacias y hacerlo solo en los casos necesarios.

El presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, ha querido trasladar sus condolencias a familiares y amigos de los fallecidos y el deseo de que se recuperen los afectados.

"Los farmacéuticos, como profesionales sanitarios más cercanos y accesibles, han estado y están atendiendo a los ciudadanos antes de que fuesen a otros centros sanitarios o les fuese confirmado el contagio. Recordamos la necesidad de implantar las máximas garantías de seguridad y de que los farmacéuticos cuenten con equipos de protección individual (EPIS)", ha comentado su presidente, Jesús Aguilar.

En este sentido, también ha insistido en la petición al Ministro de Sanidad de que incluya a los farmacéuticos entre los profesionales sanitarios a los que se les están realizando pruebas de detección del Covid-19, como ya ocurre en algunas comunidades autónomas.

Los colegios de farmacéuticos están en conversación con las consejerías de las CCAA para implantar diversas soluciones. Así, algunos colegios han creado bolsas de voluntarios para suplir posibles bajas y otros acuden al censo de demandantes de empleo para ir cubriendo las necesidades.