Juan Bueno y Mónica Gutiérrez, ganadores de la Media Maratón Ciudad de Salamanca

Espectacular mañana de atletismo en las calles de Salamanca con una nueva edición (y van ocho) de la Media Maratón. El vencedor en categoría masculina ha sido Juan Bueno, que vuelve a llevarse el gato al agua después de haber ganado la primera edición de esta carrera y ser segundo en varias ocasiones. El atleta del club Macotera entró en meta con un tiempo de 1:08:40. "Ha sido una carrera muy táctica. A un kilómetro y pico de la meta he atacado y he podido entrar en solitario disfrutando mucho", aseguraba Bueno sin poder disimular la alegría. Segundo ha sido Javier Núñez y tercero, Iván Roade.



En féminas la victoria ha sido para la extremeña Mónica Gutiérrez que entró meta con un tiempo de 1:18:07. "Me he encontrado bien a pesar de estar con gripe y he ido dosificando desde el principio porque es una media dura", aseguraba tras lograr la victoria. En segunda posición en categoría femenina entró Verónica Sánchez.





La Media Maratón Ciudad de Salamanca ha contado con la participación de casi 2.700 personas. Entre ellas Vicente Martín, un clásico de este tipo de carreras populares que ha hecho el recorrido en su silla de ruedas. Aunque en esta ocasión ha tenido mala suerte ya que se ha tenido que retirar tras pasar por la Plaza Mayor a causa de un pinchazo.

PORTADA PERSONALIZADA

Los 2.680 participantes en la VIII edición de la Media Maratón de Salamanca podrán descargarse, de forma gratuita, el PDF con la portada de LA GACETA. Con esta iniciativa los corredores tendrán la posibilidad de inmortalizar su actuación con solo introducir el dorsal en lagacetadesalamanca.es. La iniciativa está patrocinada por Laboral Kutxa. Se trata de un mecanismo rápido y sencillo y que en cuanto estén las clasificaciones oficiales de la prueba, horas después del final, estará disponible para todos los corredores.