Jorge Blanco: "Se ha vivido un ambiente espectacular durante todo el circuito"

Llegar y besar el santo. Así se puede resumir el paso de Jorge Blanco por la San Silvestre Salmantina 2018. En su primera participación en la carrera, el leonés se ha alzado con la victoria y además con récord histórico de 29:49 minutos. "Ha sido una carrera muy rápida desde el principio en la que se ha ido tirando muy fuerte. Ha sido propicia para lanzar la carrera hasta el punto intermedio y luego seguir con otros atletas hasta el final. Me ha sorprendido hacer este tiempo la verdad", aseguraba Blanco nada más concluir. "Se ha vivido un ambiente espectacular durante todo el circuito. Me habían dicho que había buen ambiente, pero ha cumplido con creces las expectativas. La gente se ha volcado con los corredores y ha sido muy llevadero, así que estaré encantado de repetir todos los años que pueda y más", aseguraba.

Por su parte, la ganadora en categoría femenina, Nuria Lugueros, ha saboreado por segundo año consecutivo las mieles del triunfo. "El objetivo era llevarme la victoria. Había que tener cuidado de no pasarme mucho en la primera parte para no pagarlo al final, pero me he sentido muy cómoda. He ido de menos a más y poco a poco he ido abriendo hueco hasta quedarme en solitario", señalaba la atleta berciana. "Cierro un 2018 mágico, el mejor de mi carrera deportiva. El año pasado terminé la temporada aquí y me dio suerte y este año quise repetir", afirmaba una satisfecha Nuria Lugueros.