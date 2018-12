Los médicos más rápidos de Salamanca: Javier Núñez y Encarna Fernández

Éxito del estreno de la I Carrera Popular Corre con tu Médico "Juntos por el Deporte y la Salud", prueba puntuable dentro del Calendario de Carreras Populares de la Diputación Provincial de Salamanca. A las 10.30h, desde la sede del Colegio oficial de Médicos de Salamanca, en la calle Bientocadas, se dio el pistoletazo de salida, realizando todos los participantes una distancia de 8,5km, sobre un recorrido totalmente urbano, pasando por las zonas más emblemáticas de la capital charra.

Dentro de la misma prueba, se diferenció categorías de médicos y de no médicos. En la categoría de no médicos, los más rápidos fueron: 1º Roberto Bueno Losada (AT. Macotera persianas Ruano) con un tiempo de 28:17 y Pilar Alvarez Barquita (Jacqueline Runners) con un tiempo de 36:14; 2º Juan Bueno Losada (AT. Macotera persianas Ruano) con 28:35 y Raquel Sara Perez Garcia (Club Triatlón Salamanca) con 38:40 y en 3ª posición, Javier Sanjustiniano Sánchez (Sierra de Francia) con 30:13 y Noelia Criado Criado (Team Run&Go) con 38:52.

En la categoría de médicos los mejores fueron: 1º Javier Núñez Sanchez (Nuñez Run) con un tiempo de 28:40 y Encarna María Fernández Pulido (Team Run&Go) con un tiempo de 47:16; la 2ª posición fue para David Diego Pinto (Club Triatlón Salamanca) con 32:31 y Ana Isabel Quijada García (Independiente) con 47:44 y completando el podio en 3er lugar, Gumersindo Rodríguez Vicente (Cazabaches) con 33:31 y María del Carmen Sanchez Sanfructuoso (Cazabaches) con 47:55.

Todos los participantes a la hora de recoger el dorsal recibieron la camiseta conmemorativa y al llegar a meta, además del avituallamiento correspondiente, también pudieron disfrutar de un chocolate.