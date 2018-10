La San Silvestre 'del VIII Centenario' quiere llegar a los 7.667 dorsales

La XXXV edición de la San Silvestre Salmantina [domingo 30 de diciembre] se disparó lejos de donde siempre, en el colegio San Estanislao de Kostka. Eso no quiere decir que la carrera se lanzará lejos de las aulas. Lo hizo en la Francisco de Vitoria, en pleno corazón de la Universidad y sus ocho siglos de historia.

"Bajo este cuadro como el de las Naciones Unidas en Ginebra que representa la lucha por la tolerancia, el progreso, la igualdad, la fuerza de la unión entre los cinco continentes [expresado a través de cinco puños] y bajo la mirada de la Catedral...", unía con la palabra Enrique Cabero —vicerrector de Política Académica y Participación Social— la carrera "más participativa de nuestro entorno" con los ocho siglos de la Universidad.

La San Silvestre correspondió a este gesto incluyendo en las camisetas de su 35 edición el logo del Centenario. Y, más: un gran ocho con cuatro trazos, en los que se siluetea hasta tres ´S´ —San, Silvestre, Salamanca—. Sin embargo, el CD Padre Basabe sorprendió a propios y extraños con el número de dorsales —que es la gran estrella de todas y cada una de las puesta de largo en cada una de las ediciones disputadas—: ni un solo 8 de por medio. 7.667 dorsales, que son cien más que en la edición pasada. "Que no hayamos subido más dorsales atiende a que estamos tocando un poco el techo de participación", agregó nada más lanzar la cifra José Antonio Molinero.

"El recorrido se mantiene en sus cuatro trazados [A,B y C, que son los infantiles, y el D]", cerró el repaso matemático. "Y también la inscripción y la cuantía de premios para los ganadores absolutos", apuntó acto seguido como otros datos de interés. Eso no quiere decir que no haya novedades: "Para empezar, los cajones de salida serán más exigentes, crecen los premios en para los grupos que apuestan por darle colorido a la carrera y personalidad propia disfrazándose... Y la gran sorpresa es que el primer corredor que pase frente a la fachada de la Universidad tendrá un premio de 500 euros".

La inscripción se abre este jueves y estará abierta hasta el jueves 15 de noviembre: "Salvo que se agoten antes los dorsales, que es lo que pasa siempre", incidió. Por otro lado, la recogida de dorsales se podrá efectuar los días 22 y 23 de diciembre en el colegio San Estanislao, y "excepcionalmente" el día 30 de diciembre.

