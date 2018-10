Final de película el que se vivió en la XXXV Media Maratón de la Diputación de Salamanca el domingo. El primero en entrar en meta fue Jorge Nieto pero fue descalificado "por no vestir la equipación del club con el que tiene licencia al ser una prueba incluida dentro del calendario autonómico".

Este capítulo esconde detrás un laberinto de normativas que según quién las mire tienen una lectura u otra. Jorge Nieto, muy decepcionado por la descalificación, forma parte del Atletas Veteranos de Salamanca pero a principios de temporada un año atrás ´fichó´ por el club Atletismo Macotera con el fin de ayudar en las competiciones por equipos nacionales. En la Media Maratón de la Diputación Nieto se inscribió como corredor popular y renunciaba al campeonato provincial de Media Maratón que también se celebraba en la misma carrera.

Jorge Nieto explicó a este diario que pese a la descalificación la sensación de ganar es suya. "La ilusión de ganar no me la pueden quitar", sentenció. En la imagen se le ve celebrando la victoria con la equipación de Atletas Veteranos de Salamanca.

Al hacerlo por ´líbre´ entendió que podía correr con la equipación de Atletas Veteranos de Salamanca ya que su vinculación con el Macotera es solo para competiciones autonómicas y nacionales. La Delegación de Atletismo advirtió a los equipos el día antes de que cada corredor debía correr con la equipación del club con el que estaba federado. Nieto llegó el primero a meta con la camiseta del Atletas Veteranos de Salamanca y fue descalificado por no hacerlo con la ´elástica´ del Macotera.

Casimiro Blanco, delegado de Atletismo, se aferra a la normativa. "Hay unas normas y hay que cumplirlas y además se avisó del posible problema a los clubes", indicó, mientras que Jorge Nieto recalcó que la normativa le puede excluir de la clasificación general del Circuito provincial pero no de la carrera del domingo a título individual. "El domingo la descalificación no me afectó mucho pero viendo todo lo que se ha montado parece que yo he hecho algo malo y no es así. Que yo corra con una camiseta u otra no afecta a la carrera ni hace daño a nadie", reconoció, mientras que se ampara en una circular de la Federación regional que no incluye la prohibición de la indumentaria.

La de problemas que puede generar una simple camiseta.

