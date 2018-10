Jorge Nieto y Verónica Sánchez revalidan el título en la Media Maratón

Jorge Nieto y Verónica Sánchez se han impuesto en la XXXV Media Maratón de la Diputación de Salamanca que celebrada en la mañana de este domingo desde Babilafuente hasta Santa Marta.

El atleta Jorge Nieto, del club Atletas Veteranos Salamanca se marchó en solitario desde el primer kilómetro. "He salido en busca del record pero vi que hoy no era el día, las piernas no iban y a partir de ahí fui más tranquilo y he llegado bastante entero", declaró al finalizar la prueba. Por detrás de él entró en meta Enrique Merchán que marchó en solitario desde el kilómetro cuatro y afirmó que "ir solo durante prácticamente todos los kilómetros se hace muy duro".

Por su parte Vero Sánchez, del mismo club que Nieto, llegó a meta con bastante distancia sobre su perseguidora. "Hemos salido los primeros muy rápidos y luego cada uno ha buscado su ritmo", comentó la atleta. Además añadió que "el gran premio es correr porque yo lo hago porque me gusta".

PORTADA PERSONALIZADA

Todos los participantes de la XXXV edición de la Media Maratón Diputación de Salamanca tienen la oportunidad de descargar, de manera totalmente gratuita, una portada personalizada. Esta promoción está patrocinada por CaixaBank y ya ha tenido una excelente acogida entre los corredores otros años. Con solo introducir su número de dorsal, el atleta obtendrá una portada personalizada en PDF.

Salamanca lidera ensayos de nuevas terapias contra la leucemia infantil

Solución a las históricas inundaciones de bajos y garajes de Álvaro Gil por tormentas

Los árboles de Salamanca se 'vacunan' contra las orugas