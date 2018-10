La Media Maratón cierra otro exitoso Circuito

La Media Maratón de la Diputación de Salamanca, que se disputa este domingo entre las localidades de Babilafuente y Santa Marta, pondrá el cierre un año más al Circuito de Carreras Populares puesto en marcha por la institución provincial, y que ha vuelto a suponer un nuevo éxito.

Hasta el momento son 70 las pruebas que se han celebrado, a las que hay que añadir las dos últimas: mañana la segunda edición de la ´2 Leguas del Balneario de Ledesma´ y pasado la Media Maratón, tras la que se conocerán las clasificación definitivas de esta quinta edición del Circuito.

Aunque las clasificaciones no están actualizadas con las últimas competiciones, no hay ninguna duda de que Isabel Almaraz alargará su tiranía en la categoría femenina, por lo que no le ha hecho falta inscribirse en la carrera del domingo tras sus excelentes resultados en otras pruebas de ´color rojo´, con un recorrido superior a los 14.000 metros. En la masculina, el líder provisional, Alejandro Antón, sí estará, al igual que otros componentes del ´Top 5´ de la última actualización como Domingo Lázaro, Telesforo Benito o Martín García Vega.

No habrá tiempo para el descanso, puesto que la Diputación de Salamanca tiene previsto presentar la próxima semana la sexta edición del Circuito de Carreras Populares, que comenzará ya el 4 de noviembre con la celebración de la VI Ruta de los Lagares Rupestres en San Esteban de la Sierra.

