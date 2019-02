Tres generaciones delante del toro en Ciudad Rodrigo

Hay que tener mucho fondo físico y no beber, no te puedes meter delante de un animal de esos con copas, es peligroso porque ellos siempre van a hacer daño y tienes que ir muy bien preparado. Lo mejor es esa sensación de que le vas a ganar la batalla al toro porque aunque él tiene más fuerza, tú eres más hábil".

A sus 64 años José Santos ya ha dejado de correr en los encierros del Carnaval después de más de 40 años poniéndose delante del toro casi siempre en la calle Madrid, una afición que le viene de su suegro Ángel —que solía desplegar su arte en las capeas de la Plaza— y que ha conseguido trasladar a su nieto, Ángel también, que se ha decantado por los recortes.

"Antes en la plaza sólo estaban los maletillas y nosotros que toreábamos como podíamos por detrás y por delante pero nunca recortábamos, sin embargo ahora se recorta mucho y bien", cuenta José. De hecho su hijo empezó muy joven a interesarse por el mundo de los toros y a sus 36 primaveras recuerda que "con 15 años yo ya recortaba vaquillas y con 17 participé por primera vez en un concurso".

Aunque Ángel, como su padre y su abuelo, también ha corrido en los encierros del Antruejo, reconoce que prefiere ponerse delante de los astados para demostrar su amplio repertorio de quiebros, lances y pases. "Aunque las barreras de esta plaza son más altas tienen doble estribo y no es complicado subir, el problema es que suelen estar llenas de gente que sólo está mirando y no hay sitio para subir".

A pesar de estos inconvenientes derivados de la masificación en aumento del Carnaval, Ángel Santos reconoce que nunca ha tenido un susto importante: "Una vez me embistió un toro y me separó el estómago de las costillas aunque no hubo cornada y no fue muy grave, yo le debo más al toro de lo que el toro me debe a mí".

José recuerda perfectamente el mayor disgusto que se llevó en la plaza: "A mi suegro lo cogió un toro y le pegó una paliza tremenda y hasta tuvimos que ir a Salamanca", algo que también se quedó grabado en la memoria de Ángel que cuenta como "yo estaba en los tablaos porque tenía 16 años y no podía participar, enseguida salté a la arena con mi padre a coger al toro del rabo para que dejase en paz a mi abuelo".

"El Carnaval ha mejorado, aunque se corre igual los toros son más fuertes, más grandes y más peligrosos", asegura José.

