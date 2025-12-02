Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Zona de cuarentena por la peste porcina africana en Cerdanyola del Vallés. E.P.

«El virus de la peste porcina africana es muy resistente y puede permanecer meses»

Raúl Rivas, catedrático de Microbiología, incide en la necesidad de la rápida eliminación de cadáveres

La Gaceta

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:05

Comenta

Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología en la Universidad de Salamanca, y recientemente galardonado con el Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia (2025), es uno de los expertos en peste porcina africana y ya hace tres años había advertido de la amenaza que suponía esta enfermedad para Europa. La peste porcina africana es una enfermedad vírica, producida por un virus de ADN de la familia Asfarviridae y no afecta al ser humano, sí a cerdos y jabalíes.

Se caracteriza, explica Raúl Rivas, por fiebre hemorrágica, ataxia y depresión severa, con una tasa de letalidad de hasta el 100% y está considerado el patógeno más importante que afecta a la propagación de peste porcina africana en el mundo. Como resaltó Raúl Rivas en uno de sus artículos, el brote que afectó a China en 2018 obligó a ese país a sacrificar más de 200 millones de cerdos.

En cuanto al contagio, el investigador explica que la transmisión habitual suele ser por contacto directo, de animal, con los jabalíes como principales transmisores del virus por saliva, orina, secreciones nasales, heces u otros fluidos. También por contacto indirecto con productos contaminados. Es muy resistente al medio ambiente: «Puede permanecer durante meses en suelo o en heces, si el medio le protege, incluso en cadáveres, de ahí que sea muy importante su eliminación rápida».

Raúl Rivas indicó que, aunque no afecta al hombre, puede estar en jamones o en carne congelada «muchísimos meses» porque la forma de inactivar el virus es mediante calor. También los jabalíes pueden infectarse a través de restos de cadáveres, carne que encuentren... o a través, resalta este catedrático, de garrapatas. «Pueden mantener el virus en circulación durante años», señala.

