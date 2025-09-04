Víctor M. Rodríguez, gerente de COPASA: «Son años de refuerzo en el liderazgo»

Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Víctor Manuel Rodríguez está al frente de la cooperativa COPASA desde 2006. La cooperativa avícola y ganadera centra sus actividades en el vacuno de carne y el porcino ibérico, entre otros aspectos.

¿Cómo valora el año desde el punto de vista profesional el sector agrario y para la cooperativa?

–Tanto el 2024 como lo que llevamos de 2025, están resultando espectaculares desde el punto de vista climatológico, pues ha llovido de forma abundante y en su momento, lo cual ha propiciado buenas cosechas y abundante producción de pastos, forrajes y recursos naturales en las fincas. El sector ganadero vive actualmente, después de años muy difíciles, por motivos de sequía, precios bajos y problemas sanitarios un gran momento; los precios de los productos ganaderos están en un buen nivel, en equilibrio con los costes, lo que favorece la viabilidad de las explotaciones ganaderas, para seguir produciendo alimentos abundantes y de calidad. El sector agrícola, por el contrario, pasa un momento complicado, pues los costes de producción subieron, y los precios de los cereales y otros productos agrícolas se mantienen en un nivel donde difícilmente cubren gastos. Para COPASA son años de refuerzo del liderazgo en el sector, con un crecimiento sostenido de la masa social (casi 1.000 socios activos), de la producción de piensos (más de 137.000 tm en 2024), en las plantas de Salamanca y Santa Marta, de la comercialización de vacuno de carne al amparo de la Marca «Ternera Charra», y de los servicios al socio (servicios veterinarios, suministros, desarrollo de nuevos proyectos, etc.)

¿Se ha lanzado algún producto o servicio novedoso en los últimos tiempos?

–En 2024 la cooperativa culminó las obras de sus nuevos almacenes de pienso terminado y materia prima a granel, una instalación fotovoltaica en la cubierta de 700 kw que cubre el 20% del consumo de electricidad, y el cebadero de vacuno de Villarmayor, con capacidad para 600 terneros, en su primera fase. Ya en 2025 obtuvimos, por el compromiso de la cooperativa con el medio el sello «Corporate Green Sustainable Company». El pasado año pusimos en marcha en el nuevo cebadero de Villarmayor el sistema de cebo cooperativo de terneros, que permite al socio ganadero que lo desee participar en el proceso y en el resultado económico del cebo de los mismos. En 2024 COPASA lanzó al mercado unos cubos minerales «Stop Mosquitos» para ganado vacuno y ovino, que además de las propiedades nutricionales, incorporan un repelente natural contra insectos, para combatir la Enfermedad Hemorrágica (EHE) que tanto daño causó en 2023, y en estos días lanzamos los nuevos cubos minerales con urea, especialmente diseñados para reforzar la fertilidad del ganado en campo y aprovechar de forma eficiente la gran cantidad de pasto seco en las fincas. COPASA está inmersa en el desarrollo de nuevos proyectos de explotaciones de porcino ibérico, acompañando al socio en la tramitación, el diseño y ejecución, incluso la financiación necesaria.

¿El desastre de los incendios estivales ha afectado a los profesionales ganaderos asociados a la cooperativa? ¿Qué repercusión tendrán sus consecuencias en adelante?

–Efectivamente, los gravísimos incendios de mediados de agosto, especialmente el que se originó en Cipérez, ha resultado trágico para las explotaciones de los ganaderos de Cipérez, Villar de Peralonso, Puertas (y sus anejos de El Groó y Cerezal), Gejo de los Reyes y Villaseco de los Reyes. Varios de ellos han visto arrasada toda la superficie de sus fincas, han perdido animales, sobre todo ovejas y vacas, acopios de paja y forraje como alimento para el ganado, y algunos hasta sus casas. COPASA reaccionó con prontitud, disponiendo envíos de piensos y paja de cereal para alimentar al ganado en los primeros días tras el desastre. Actualmente tratamos de canalizar donaciones de agricultores y ganaderos de otras comarcas hacia los afectados, así como la colaboración con la Junta de CyL para organizar la ayuda, en forma de alimento.Una dehesa arrasada por el fuego pierde sus robles o encinas, los pastos y se deteriora la calidad del agua de las charcas de forma inmediata, perdiendo el ganadero los recursos naturales. Además, se daña la calidad del suelo, por lo que el efecto pernicioso del fuego perdura muchos años después. La mejor prevención contra los incendios es el aprovechamiento racional de los montes, para madera y el pastoreo del ganado frente al abandono.

¿Sigue la tendencia de la reducción de los censos ganaderos? ¿Cómo influye en el sector?

–Existe una tendencia de reducción de los censos ganaderos desde hace años; es un trabajo muy especializado, que requiere mucha dedicación, vivir en el medio rural, y una inversión muy fuerte, por lo que el relevo generacional es escaso y difícil. Por otro lado, el corsé de las normas que regulan el sector cada vez es más estrecho, y dificulta la incorporación de jóvenes. Sin embargo, observamos que la caída es más patente en el resto de Europa, donde cierran explotaciones por falta de continuidad y rentabilidad. En España, los modelos productivos ligados a la producción en integración, a través de la alianza de ganaderos con la industria, permiten que aunque cierran explotaciones, se mantienen los censos. Las consecuencias de la reducción de censos ganaderos son la menor oferta de productos cárnicos, lácteos, etc, y por tanto, el encarecimiento de los mismos, y claro está, de la cesta de la compra.

¿En qué momento está el porcino ibérico? ¿Y el vacuno de carne?

–Vivimos un momento dulce; los precios de los productos ganaderos cubren los costes de producción, y proporcionan la rentabilidad necesaria para mantener las explotaciones y el nivel de inversión. Esto se debe a la escasez de cerdos y terneros en los mercados, fundamentalmente por los problemas sanitarios que diezmaron las cabañas, a la habitual falta de rentabilidad, y a la dificultad añadida que suponen la profusión de normas que afectan a las explotaciones, especialmente a la hora de crear una nueva explotación. Esperamos que este buen momento de la ganadería sea duradero y consistente. Ello facilitará la entrada de jóvenes al relevo, y abre una oportunidad para que España y Castilla y León en concreto se conviertan en potencias europeas en producción ganadera, por tecnología, por calidad, por eficiencia y por respeto al medio.

