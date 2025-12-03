Los veterinarios alertan sobre el riesgo sanitario del jabalí tras el primer brote de peste porcina africana La Organización Colegial Veterinaria pide un plan de control de fauna silvestre y destaca la labor crucial de los veterinarios para frenar la expansión del virus

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha insistido en la necesidad de contar con un plan eficaz de control de la fauna silvestre, poniendo especial atención al jabalí por su papel como reservorio y vector de enfermedades como la peste porcina africana (PPA). La OCV subraya que estos animales representan un alto riesgo sanitario, generan daños a la bioseguridad de explotaciones, contaminan zonas de alimentación y agua y pueden entrar en contacto con ganado doméstico.

Estas advertencias llegan días después de que se detectaran varios jabalíes muertos por PPA en España, un hecho que no ocurría desde 1994. La organización destaca que, aunque la enfermedad no se transmite a humanos, representa «una seria amenaza económica y sanitaria» y que la vigilancia veterinaria es «fundamental» para prevenir su introducción y mitigar sus efectos.

Santiago Sánchez Apellániz, presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, ha apuntado que el brote actual probablemente se debe a un accidente, ya que todas las explotaciones ganaderas de la zona han dado negativo. Ha explicado que las autoridades están actuando correctamente: identificando y confirmando las muestras, estableciendo radios de control de 10 y 20 kilómetros y movilizando equipos, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), para evitar la propagación.

El especialista ha insistido en que la PPA no representa un riesgo para la salud humana y que los animales infectados no entran en la cadena alimentaria, incluso en casos de matanzas domiciliarias.

Por su parte, José Ángel Barasona, investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, ha señalado que la alta densidad de jabalí en España, alertada por científicos durante más de 15 años, aumenta significativamente el riesgo sanitario y ecológico. Barasona explica que la PPA afecta únicamente a cerdos domésticos y jabalíes, con índices de letalidad muy altos, y destaca la complejidad del virus y su capacidad de evadir la respuesta inmune.

A nivel global, la PPA ha salido de África en varias ocasiones y, en la Unión Europea, el jabalí se ha convertido en el principal hospedador debido a los sistemas de contención del cerdo doméstico. Por ello, la situación en España es especialmente delicada, dado que es el tercer productor mundial de porcino.

El experto considera que las medidas adoptadas para frenar la expansión —movilización de cuerpos de seguridad, extracción higiénica de carcasas y restricción de actividades recreativas— son las adecuadas y se asemejan a las aplicadas con éxito en otros países.