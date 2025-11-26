Ventilación inteligente o papeleras con nariz electrónica: llega el recinto del futuro

Susana Magdaleno Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Diputación de Salamanca ha dado lo que considera el paso definitivo para su proyecto de recinto ferial del futuro con la adjudicación de la capa tecnológica por 1.650.958,42 euros. El plazo de ejecución de la obra es de un máximo de ocho meses y la empresa adjudicataria del contrato es Telefónica. La obra está incluida en el plan de mejora del recinto, que fue presentado por el presidente de esta institución provincial, Javier Iglesias, con una inversión total de 15 millones de euros hasta 2028, dentro del proyecto 'Co-Hábitat 2030' y con el enfoque de «una sola salud». Javier Iglesias definió el proyecto como «una apuesta histórica para atender el medio rural, a los agricultores y ganaderos, y crear un espacio de futuro, desarrollo y oportunidades».

La capa tecnológica supondrá el despliegue de infraestructuras de fibra óptica y redes inalámbricas que soporten la conexión simultánea de numerosos dispositivos con tecnologías diversas. Permitirá la instalación de un centenar de sensores que dotarán al recinto ferial de soluciones digitales que permitirán, por ejemplo, una iluminación inteligente, con sistemas de bajo consumo y control adaptativo en función de la ocupación, usos u horarios; ventilación automatizada y control de calidad del aire en naves ganaderas o pabellones; sistemas de pantallas y carteles digitales… o incluso papeleras con «nariz inteligente» para indicar aquellas que urge vaciar.

La capa tecnológica está planificada por parte de la Diputación no solo como apuesta tecnológica en el recinto ferial, sino como «banco de pruebas» para la mejora de las explotaciones ganaderas, que podrán comprobar la utilidad de los últimos avances tecnológicos. Posibilitará la instalación de bebederos y comederos automáticos, pero también incluye otros sensores para que, por ejemplo, solo por la forma de rumiar de la res que esté en el mercado o en la feria 'Salamaq' se pueda conocer si está enferma, su temperatura o si está próxima al parto.

Con la capa tecnológica de 'Co-Hábitat 2030', la Diputación de Salamanca pretende dar un paso decisivo para convertir el recinto en un lugar atractivo para otro tipo de ferias, eventos especializados o proyectos de I+D+i, enfocados especialmente al sector primario. El programa está cofinanciado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.