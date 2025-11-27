Susana Magdaleno SALAMANCA Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

«Si tenemos que vender más barato que esto, ¿para qué estamos sembrando?» El debate lo abrió en la Lonja de Salamanca Raúl del Brío, agricultor y vicepresidente de ASAJA Salamanca, después de la petición de descenso del precio del cereal debido a la oferta actual y en un momento también de anuncio de cosechas «históricas». Desde el sector comprador se apuntó, y sonó casi como a consuelo para el agricultor, a que también había aumentado el consumo. Al final, la jornada de la última mesa de precios de esta lonja se cerró con el descenso del trigo en un euro la tonelada.

El bajo precio del cereal lleva, en época de siembra, a que los agricultores salmantinos se muestren dispuestos a decantarse por dejar más superficie de barbecho, cultivar leguminosas y girasol, con menor coste que la cebada o el trigo. Además, la avena apunta, en principio, a ser el cereal con mayor descenso de la superficie para la próxima campaña porque está en mínimos históricos de precio. En la Lonja de Salamanca, cotiza a 139 euros por tonelada y hay que remontarse a julio de 2020 para encontrar un precio más bajo que el actual (entonces 138). Así se puso de manifiesto en la última comisión de estadística convocada por la Junta de Castilla y León y en la que participan los productores a través de colectivos agrarios. «Al precio al que está el abono, la gente intenta sembrar menos cereal y apuesta por otros cultivos», indicó Jesús Escudero, de UPA, que acudió a la reunión.

Existe un ambiente de desencanto en el campo después de que, tras una cosecha buena, al precio actual del cereal la ganancia obtenida sea prácticamente la ayuda de la Política Agraria Común (PAC). El trigo en la Lonja de Salamanca, tras el descenso, cotiza a 204 euros por tonelada y el agricultor salmantino ganaría 26,45 euros por cada hectárea cultivada con laboreo convencional, atendiendo al estudio de costes encargado por la Junta de Castilla y León a la Universidad de Valladolid. En el informe elaborado por Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona y Esther Muñiz Espada, se estima que en Salamanca los costes de producción en la campaña 2024-25 se han situado en 831,37 euros por hectárea en el caso de que el agricultor optara por laboreo convencional y en 845,84, si se decantó por la siembra directa. El rendimiento medio publicado por la Junta esta campaña ha sido de 4.205 kilos por hectárea, por lo que de la venta del cereal y con el descuento de los costes, el agricultor ganaría por hectárea, de vender ahora, 11,98 euros por hectárea en el caso de haber optado por la siembra directa.

La respuesta de algunos es no sembrar cereal y así, desde la Indicación Geográfica «Lenteja de La Armuña», apuntan, a través de su director técnico, Nicolás Armenteros, a un previsible incremento de la superficie de esta legumbre, entre un 10 y un 20 %, aunque los datos no se conocerán hasta en torno a junio, con las solicitudes de la Política Agraria Común. Esta campaña 2024-2025 se sembraron en Salamanca en torno a 1.000 hectáreas de lentejas; el trigo fue el cereal preferido, con 70.018 sembradas y fueron 29.844 de cebada.