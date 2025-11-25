Ganaderos y compradores, durante la cotización de lechazos y corderos en la mesa de ovino.

Isabel Alonso Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

La Lonja bajó el trigo y el triticale (-1 euros) tras una semana de sobreoferta que le ha cambiado la cara al mercado, como dejaron claro los compradores. «Hay una oferta desmedida frente a la demanda que existe de harineras y fabricantes de pienso, que ya están cubiertos para diciembre… ese tapón es difícil de digerir», reconoció José Antonio Marcos.

A la mayor oferta de cereal se suman también las últimas noticias internacionales. Uno de los factores más determinantes ha sido el informe del Consejo General de Cereales, que confirmó un nuevo récord en la cosecha mundial, o el aplazamiento por un año de la ley contra la deforestación (que afecta especialmente a la soja), «y que ha contribuido a desinflar el suflé de los precios», reconoció Víctor Rodríguez.

Lejos de llegar a un acuerdo, los agricultores se negaron desde el principio a tocar la tablilla. «Es claramente una semana para repetir todo», aseguró Raúl del Brío, mientras Jesús Escudero proponía informar también del precio del cereal en destino: «Tendríamos que reflejarlo, como hacen otras lonjas, porque hay márgenes de 18 y 20 euros de diferencia con el precio de origen».

El comprador Jaime Jordán de Urriés insistió en la importancia de marcar un signo negativo «para informar al agricultor de la situación que va a empezar ahora, con mucha mercancía que va a salir y que no se va a poder comprar: un -1 en la cebada le ayudará más que una repetición». Un argumento que no convenció a productores como Herminio Velasco, que advirtió: «Cuando el mercado va de bajada, es muy difícil que se venda».

Nueva subida de los lechazos: «No vamos a esperar a enero»

La presión de los ganaderos acabó ayer con nuevas subidas para el lechazo (0,10). «No vamos a esperar a enero para subir los precios», aseguró Rubén Mateos, quien recordó que la oferta de animales sigue siendo limitada. «Hay pocos y los están buscando», insistió, mientras los compradores advertían de la entrada de lechazos de exportación. «Queramos admitirlo o no, los de fuera también nos hacen competencia», apuntó Antonio González. Mayor acuerdo hubo para subir los corderos, entre 0,05 y 0,30, debido a su escasa oferta.

La Lonja fija el precio de la bellota el domingo en Ciudad Rodrigo

Industriales y ganaderos aprobaron ayer por unanimidad una nueva repetición en el porcino ibérico para los cerdos de cebo, el cebo de campo y los lechones. «La estabilidad es total», aseguró el ganadero Pablo Rodríguez, en un resumen de la situación actual del mercado. Más diferencias se esperan el próximo domingo en Ciudad Rodrigo, donde la mesa del ibérico volverá a reunirse para fijar el precio de los cerdos de bellota para la nueva campaña, dentro de la tradicional Feria de San Andrés.

Nuevos repuntes para el vacuno: «Estamos obligados a subir porque si no es para matarnos»

La Lonja de Salamanca aprobó nuevos repuntes en los precios del vacuno, donde la incertidumbre por la dermatosis ha ido quedando atrás ante la cercanía de la Navidad.

«Hay un cambio de tendencia. Antes predominaba la estabilidad y, ahora, tenemos que hablar de subidas», aseguró Gabriel Gonzalo al inicio del debate del vacuno de carne, donde recordó la proximidad de las próximas fiestas y el aumento de la matanza. También el ganadero Ángel José Calderero dejó claro lo que tocaba hacer ayer en la mesa: subir los precios. «Estamos obligados porque, si no, es para matarnos», apuntó frente a las llamadas a la calma de los compradores. «El añojo está mejor y la ternera más estable, pero el consumo es el que es», advirtió Manuel Mesón, representante de los carniceros en la Lonja.

La falta de acuerdo entre ambos sectores terminó con el presidente aprobando una subida de 0,03 para los machos y de 0,02 para las hembras.

Tampoco hubo acuerdo en la mesa del vacuno de vida, donde los ganaderos retomaron sus protestas por el 'desfase' de la tablilla. «No podemos dejar pasar más tiempo sin subir los precios; ya hemos sido demasiado contemplativos», afirmó Raúl del Brío, mientras a su lado José Daniel Martín resumía la situación actual del mercado: «Por temas fiscales, hay ganaderos que no pueden vender y los cebaderos grandes piden terneros por todos lados». También aquí, la última palabra fue la del presidente, José Roque Madruga, que subió 0,04 los machos y 0,03 las hembras.

La Lonja, en frases

Gabriel Gonzalo (vacuno de carne): «Hay un cambio de tendencia. Antes predominaba la estabilidad y, ahora, tenemos que hablar de subidas».

Ángel José Calderero (ganadero): «Estamos obligados porque, si no, es para matarnos».

Manuel Mesón (representante de los carniceros en la Lonja): «El añojo está mejor y la ternera más estable, pero el consumo es el que es».

Raúl del Brío (ganadero, vacuno de vida): «No podemos dejar pasar más tiempo sin subir los precios. Ya hemos sido demasiado contemplativos».

José Daniel Martín (ganadero, vacuno de vida): «Por temas fiscales, hay ganaderos que no pueden vender y los cebaderos grandes piden terneros por todos lados».

Temas

Lonja de Salamanca