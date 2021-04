Vacunación y patatas. Así está influyendo en el aumento de la superficie en Salamanca

La campaña de la patata se empieza a ver con cierto optimismo gracias, sobre todo, al aumento del ritmo de vacunación contra el coronavirus. Operadores y agricultores están esperanzados en tener un verano de hostelería abierta gracias a las vacunas y esto ha hecho que hayan cambiado las previsiones de siembra. Si hasta el pasado enero la Interprofesional de la Patata de Castilla y León preveía un descenso de superficie de este cultivo del 20%, ahora mismo y a falta de una semana para que concluyan las siembras, estima que la reducción se situará entre el 5 y el 10% con respecto a la campaña anterior. De cumplirse esta previsión, en Salamanca se sembrarían en torno a 3.900 hectáreas. La superficie de este cultivo ha ido cayendo en esta provincia, donde en 2018 se sembraron 4.504 hectáreas, según datos de la Junta de Castilla y León.

La presidenta de la Interprofesional de la Patata de Castilla y León, Yolanda Medina, cree que con las vacunas “se ha visto la luz” y ahora mismo el agricultor sabe que el panorama no es el de la campaña pasada, cuando los sectores no esenciales estaban cerrados. “Ahora miramos y la situación no es esa y eso nos hace tener una idea esperanzadora de la campaña”, apunta.