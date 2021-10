Urgencia para cosechar patatas aunque no hay demanda y el consumidor pague el triple

Lo más buscado en el campo es una cosechadora para poder sacar las patatas de la tierra. Los agricultores esperaban que subieran los precios y que hubiera más demanda pero a estas alturas del año, estiman que con más de la mitad de producción en la tierra, la urgencia es sacarlas para que el hielo o la lluvia no acabe con ellas. Ahora todo son prisas aunque apenas tengan precio en el mercado, exista parón en las ventas y, además, una alta producción.

Ahora mismo el agricultor cosecha patatas y si las vende -principalmente porque no tiene dónde almacenarlas- es a precios comprendidos entre los 6-7 céntimos el kilo de variedades como la ‘fábula’ -cuando cosecharla supone pagar ya entre 2 y 3-. Y aproximadamente a 16 se está pagando la variedad estrella en Salamanca, que es la ‘agria’. Sin mesa de la patata en la Lonja de Salamanca, la referencia es la de León, donde la ‘agria’ y la ‘hermes’ cotizan a 140 euros la tonelada; a 120 la ‘jaerla’; las variedades con mejor mercado son la ‘kennebec’ y la ‘red pontiac’, ambas a 160, y las de peor salida, la ‘red scarlett’ y la ‘yona’, a 7.

En el Observatorio de Precios de Castilla y León, en relación a la semana del 4 al 10 de octubre, el precio medio de la patata de Castilla y León es de 15 céntimos el kilo, de 11 en Salamanca y de 14 en León.

A pesar del bajo precio al agricultor, en establecimientos comerciales la patata se vende por encima de los 65 céntimos el kilo, que es al menos el triple de lo que cobraría un agricultor en el caso de que fuera patata “lavada”, que no es la que se produce en Salamanca. Si no es “lavada” se puede encontrar, aunque es difícil, patata a partir de 20 céntimos el kilo, en ofertas de compras si se adquieren 10, lo que es también el triple de lo que cobra el productor por esas variedades. No es raro encontrar también patatas a la venta por 2 euros el kilo, 10 veces más que lo que cobra por ellas el agricultor.

Ante esta situación, los agricultores que pueden suelen almacenar la patata a la espera de un cambio en los próximos meses, que dependerá de si entra o no patata francesa y también de la conservación, pendiente de un nuevo producto autorizado que tiene como inconvenientes el no haber sido probado y también que ahora la temperatura más alta de lo normal para esta época del año no favorece la mejor conservación de la patata.

Portugal, salida de la patata de Salamanca durante otros años, sí compra variedades rojas pero a precios bajos. Y desde el sector se apunta a que la hostelería aún no demanda tanta cantidad de patata como antes de la pandemia, lo que perjudica la venta de ‘agria’.