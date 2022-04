Un transportista de ganado: “La huelga no mereció la pena”

José Antonio llevó en su camión al mercado 28 animales y se llevará 90 a Ávila. “Nos cobran más caro el gasóleo y le dices al cliente que pague más y el transportista que ha estado contigo en la huelga, a lo mejor el más amigo, a lo mejor viene ahora y me quita el viaje porque se lo hace más barato. Al final estaremos parados pero porque no podremos rodar con esos precios”, dice junto a su camión, que le costó unos 250.000 euros.

Si los tratantes estaban contentos con el regreso del mercado de ganados -”habiendo alegría es otra cosa”, decía uno de los que la pasada semana sí llevo ganado, cuando en el mercado solo hubo 122 reses- , entre los transportistas no se veían caras especialmente alegres. “ No se ha conseguido nada con la huelga ”, decía José Antonio Jiménez, de Ávila. Llevábamos días parados, sin mover nada y para sacar esos 20 céntimos que no valen para nada . Nos dicen que habrá una ayuda por camión pero no sabemos nada”, explica.

El que conduce Jesús Sánchez está sobre los 400.000 euros por sus dos pisos para ganado vacuno, que se convierten en tres si transporta cochinos: entran 150-160. “La huelga no mereció la pena porque no sacamos nada”, dice mientras carga los terneros. 46 trajo y otros tantos se lleva pero de otro cliente.

En la opinión de este salmantino el problema ha estado en que se ha conseguido la rebaja del gasóleo pero no lo que él reclama con más fuerza, que son áreas de descanso seguras. “Estuve llevando carne a Madrid cuando la pandemia y no había gasolineras abiertas de noche y no tienes baños ni nada. Es muy duro y eso está igual ahora. Un día te pones malo y no puedes ni ir a la farmacia porque no puedes entrar por la ciudad, es muy duro”. “Toda la vida hemos tenido camiones pero me metí yo en esto de transporte público pensando que se ganaba más, pero no”.

José Ángel no cree que la solución sean 20 céntimos. “Lo suyo sería -explica- que suba el gasóil y subas los portes pero al final no es así y siempre pringa alguien de la cadena y en este caso somos nosotros”, lamenta.