Un líder ganadero atípico para la asociación ganadera “19 de abril”

Ramón Guarido es ganadero de Valderrodrigo y desde el pasado viernes, presidente de la asociación ganadera “19 de abril”. Juan Luis Martín Sevillano llevaba 17 años de presidente y Ramón Guarido, solo uno como socio de este colectivo. Nada en él es lo habitual. Primero, porque no procede de familia ganadera. Su padre era el médico de Vilvestre, después de Vitigudino, y él se crió viendo las ovejas de un vecino o las vacas de otro. “Siempre me gustó mucho el ganado”, recuerda, “y siempre supe que quería ser ganadero”.

En su casa le insistieron en que estudiara y él, que tenía claro que debía ser algo vinculado con el campo, eligió Ingeniería Agrícola. Trabajó en Campal, después en Dehesa Grande, durante 8 años como técnico de calidad, y también por casualidad le surgió la posibilidad de ser socio de otro ganadero, Ángel Vicente. Empezaron con unas 80 vacas, de las que se ocupaba más Ángel, y con 500 ovejas de ordeño, que eran su tarea diaria, que compartía con las labores del matadero. Recuerda esos 5 años como muy duros de trabajo. En el año 2014 les surge la posibilidad de ampliar la finca, compraron más vacas y él dejó el doble trabajo. Ahora tienen 800 ovejas de leche, 700 vacas y ceban unos 300 cochinos al año. Han formado una empresa agraria, con dos trabajadores y así consiguen tener días libres y algunos de vacaciones. Ángel y él, que no son familia ni tenían antes una relación muy estrecha, llevan juntos desde 2007. “Al final se trata de tener unos valores, organización y respeto”, cuenta Ramón. “Él se encarga de unas cosas -más de las vacas y de la labor, porque también siembran bastante forraje- y yo de otras, más de las ovejas y del papeleo”. Aunque también le toca algo de las vacas porque las tienen distribuidas entre Villasdardo, El Manzano, La Vídola, Valderrodrigo...en fincas sobre todo arrendados, muy pocas propias. Sorprende también que el presidente de una asociación que surge por la brucelosis bovina esté tan volcado con las ovejas.

Lo de la Presidencia también se sale de lo habitual. Ramón no conocía a Juan Luis Martín Sevillano hasta hace un año, cuando les unieron las protestas contra la tuberculosis en Vitigudino. Ramón, que no era socio de “la 19”, representaba a los ganaderos de la comarca y había sido elegido por su pueblo, Valderrodrigo. Enseguida conectaron, Juan Luis le insistió en que se hiciera socio, “y lo hice, porque vi que coincidíamos en temas como el de la tuberculosis”. “En un año nos hemos hecho amigos y él ahora ha sido muy noble quitándose cuando llega el Congreso (de vacuno) para que me conozcan a mí”.

Luchar para que el ganadero no acabe devorado por la tuberculosis bovina es el principal objetivo que se marca Ramón en su mandato, y tiene claro que pedirá a la Junta una mayor flexibilidad. “Llevamos 30 años haciendo lo mismo y estamos peor que entonces”, dice. “Vamos a seguir peleando; ya veremos el nuevo consejero qué talante tiene”.

Pero Ramón también pretende que la asociación siga en la línea abierta ahora con la organización del congreso de vacuno y, aparte de reivindicar, intentar unir al sector “para defendernos”. Le preocupa al nuevo presidente que baje el consumo de la carne o la existencia de tendencias veganas o de llamamientos contrarios al sacrificio de vacuno. “De aquí a menos de 10 años nos va a dar lo mismo que haya tuberculosis o no porque si no hay consumo de carne, ya podemos tener la mejor carne que no servirá de nada”. “Hasta ahora el ganadero se ha dedicado a producir y ahora tenemos que unirnos a las cooperativas o a la restauración y así lo vamos a ver en el congreso. Tenemos que ser un sector fuerte y unido que sabe producir y explicarle a la gente lo que estamos haciendo”.

Ramón ordeña a sus ovejas assaf mientras contacta con la Junta por un “fleco” del Congreso. Hasta a los de la “19 de abril” les sorprende que tenga ovejas. “Me dicen algunos, ‘quita las ovejas’ y yo les digo siempre, ‘no os equivoquéis, que son las ovejas las que me han dado las vacas ”.

Sin duda, un presidente diferente.