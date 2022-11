Un ganadero salmantino ha perdido ya más de 50 ovejas por culpa del lobo

El lobo volvió a Monleras después de mes y medio y mató cuatro ovejas del ganadero y alcalde del municipio Ángel Delgado, que llevaba desde el pasado 27 de septiembre sin sufrir un ataque a su ganado pero que desde el 4 de ese mes aseguró que suma ya 52 bajas por este motivo. Según señaló este viernes, aún no ha recibido el ingreso de la indemnización ni por las ovejas que sufrió en el primer ataque.

A primera hora de la mañana del viernes se encontró los cadáveres de 3 ovejas y de un cordero que iba a vender ya la próxima semana y a los tres mastines que vigilaban el rebaño de unas 220 ovejas, situado en una parcela a unos 500 metros del pueblo, “muy alterados”. “Empezaron a ladrar a las 5 de la mañana y seguro que fue a esa hora cuando entró el lobo”, cuenta.

No sabe cuántos ejemplares de lobo pudieron ser, aunque cree que son bastantes los que están en la zona porque desde mayo de 2021 tiene contabilizado que ha matado a 360 ovejas de los municipios de Monleras, Tremedal de Tormes, Villaseco de los Reyes, El Manzano, Sardón de los Frailes y Almendra. En las últimas semanas se han producido bajas de terneros en Villaseco de los Reyes y Santiz.

“Da igual que ataque a uno o a otro, la cosa es que está y que no se le puede hacer nada. No estoy a favor de que desaparezca el lobo pero si no sabe convivir, habrá que eliminarlo. Aceptamos a todo el que venga a vivir con unas reglas que no son exigentes, solo que permitan al ganadero desarrollar la actividad y no puede venir un bicho a acabar con nuestro medio de vida. Al final tendremos que acabar vendiendo el ganado”, se lamentó Ángel.

En cuanto a las indemnizaciones, la Junta de Castilla y León es la que se las abona a los ganaderos y denuncia que el Gobierno central no aporta dinero para compensar el daño ni prevenirlo, pese a prometerlo cuando convirtió en intocable al lobo en septiembre de 2021.