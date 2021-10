Un ganadero salmantino ante la subida del pienso: “Sabemos que es una ruina, pero en algún momento tendrá que haber algún cambio”

No hay añojos a la venta y se achaca principalmente a la subida del precio del pienso que hace menos rentable cebar. Aún así, y según datos de mediados de septiembre de la Junta de Castilla y León, en Salamanca hay 891 cebaderos de vacuno y en esa época sumaban 50.813 ejemplares. El pueblo de Salamanca con el mayor numero de cebaderos es Valdelamatanza y Juan Manuel Sánchez es propietario de uno de ellos.

¿Ceba menos animales desde que el pienso empezó a subir?

La verdad es que no lo hemos bajado porque tenemos clientes de hace muchos años y no nos queda más remedio que seguir comprando terneros a la gente. No puede dejarles tirados y menos en un momento como este. Ahora mismo tenemos en el cebadero unos 600 animales, aproximadamente.

Sube la mayoría del cereal 10 euros la tonelada, ¿y qué le viene a la cabeza?

La verdad es que nada. Voy a seguir tirando para adelante y ya está. Sabemos que es una ruina pero en algún momento tendrá que haber algún cambio y tendrá que seguir subiendo la carne. Ahora tenemos que mantener clientes.

¿Pierden ahora dinero?

En nuestra empresa tenemos un dicho: cuando está la cosa fastidiada, mejor no hacer números porque al final te vuelves loco.

¿Hace como otros y orienta más la compra a terneras para que el cebo acabe antes?

No. Para el cebadero compro de todo, terneros y terneras. Y luego el número depende de cómo tengamos nuestras instalaciones porque hay un límite y todo está en función del sitio que tengamos. A la hora de cebar te pueden salir más machos pero también porque suelen salir más, pero luego está más o menos compensando. Un ternero sabes que come 10 kilos al día, con unos 8 a 10 meses de ceba mínima y un ternera, pues 8, con 7 meses cebando.

¿Compensa que suba la carne?

No compensa. Esto no está bien. Ahora tiene el vacuno de carne un buen precio pero aún así estamos mal, pero hay que seguir.