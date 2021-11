Un ataque de buitres mata a un ternero limusín en Carrascal de Barregas

ASAJA Salamanca denunció este miércoles un nuevo caso de ataque de buitres a ganado vivo en la provincia. El suceso se produjo en una explotación a escasos metros del Hospital de Los Montalvos, perteneciente al término municipal de Carrascal de Barregas en la madrugada del 10 de noviembre, y se saldó con la vida de un ternero limusín.

El dueño de la explotación, Jesús Aparicio, en cuya parcela contaba con 43 madres, asegura que, la noche anterior, una de las vacas mostraba indicios de parir en las horas siguientes “por lo que habitualmente se apartan del rebaño para estar tranquilas”. En la explotación, a escasos metros del ataque, vive uno de los trabajadores de la explotación, hecho que no disuadió a los buitres de acabar con la vida del ternero. “Esto empieza a ser un problema. Había visto algo así en Monfragüe, en Extremadura... pero por esta zona no”, denuncia el propietario, que no descarta presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial a la Junta de Castilla y León, ya que todavía en esta comunidad no se compensan los daños causados por este tipo de fauna salvaje, algo que sí se hace en otros cuatro territorios como Madrid, La Rioja, Castilla La Mancha y País Vasco.