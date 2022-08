Un año sin pollos en la granja más moderna de Salamanca

Se habla de la futura escasez de la carne de pollo y a José Martín, propietario de lo que era la granja más moderna de pollos de Salamanca, le sorprende. Él lleva un año sin poder engordar estos animales porque las integradoras -empresas que le aportan los pollos igual que el pienso para cebarlo y se llevan los animales ya engordados- prefieren no ocupar los 1.500 metros cuadrados que tiene de nave.

“No les saldrán las cuentas”, explica José Martín. A él tampoco, pero llega un momento después de un año sin poder cebar estos animales y con la nave vacía, que reconoce que abriría aunque solo fuera para cubrir gastos porque reconoce que le falta algo al no hacer el trabajo al que se ha dedicado desde que tenía 14 años. “Tenía otra nave vieja en el pueblo, llevo más de 30 años criándolo, y por eso me animé a construir esta nave. Si llega a ser ahora, no la hago”, dice.

Su granja es la más moderna de Salamanca para el engorde de pollos. Podía controlar desde su móvil los 24.000 animales de raza broiler que criaba porque tenía cámaras instaladas y el ordenador de la granja le avisaba también de cualquier fallo en los sistemas de luz, bebederos, comederos o aire acondicionado. Si se iba la luz, se activaba de inmediato un generador porque dos horas a oscuras serían mortales para sus pollos.