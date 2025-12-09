La última hora de la peste porcina africana: llegan dos semanas «claves» La aparición de nuevo de la enfermedad en el país ha puesto en el foco al sector porcino. La clave es contener la enfermedad fuera de los focos

La Gaceta Martes, 9 de diciembre 2025, 10:52

Han pasado once días ya desde que se confirmase el primer caso de peste porcina africana en España desde 1994. La aparición de nuevo de la enfermedad en el país ha puesto en el foco al sector porcino. Hasta el momento las autoridades veterinarias han confirmado 13 casos de jabalíes positivos a la peste porcina africana. Aún no hay una conclusión clara, mientras el objetivo principal en las granjas españolas es trabajar para contener la enfermedad fuera de estos focos

El ministro apunta a dos semanas «claves»

El ministro Luis Planas apuntó ayer que las dos próximas semanas serán «claves» para ver la extensión de la peste porcina africana porque se verá si hay extensión a granjas y si se consigue limpiar la zona.

De 104 países, acuerdo de regionalización con 24 incluido Corea del Sur

España exporta a 104 países, y según señaló Planas, tiene acuerdo de regionalización (solo cierra la compra en la zona del foco) con 24. Aseguró que sigue negociando con Japón o México, que han cerrado para productos españoles de porcino y que es complicado reabrir. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, informó ayer de la composición de un comité científico y de que Corea del Sur ha aceptado la regionalización del brote de peste

Doce meses sea un origen u otro

El origen del foco de la PPA (se apuntaba a restos de alimentos y ahora, a fuga de laboratorio) no cambia los objetivos del Gobierno, que son controlar y erradicar el virus. Desde el último caso declarado deben transcurrir 12 meses «limpios» para recuperar el estatus de país libre de PPA.

Seis científicos investigarán el origen del foco

Un comité científico integrado por seis expertos en PPA, coordinado logísticamente por el laboratorio público catalán IRTA CReSA, comenzará esta semana la investigación del origen del brote en los centros catalanes de estudio de esta enfermedad que ellos decidirán. El comité científico se reunirá hoy, informa Efe, para fijar su línea de actuación, que incluye determinar qué centros que investigan o estudian el virus serán inspeccionados y qué protocolos de biocontención y bioseguridad han de ser revisados.

Descartado el vaciado sanitario

El Gobierno catalán ha descartado que se vaya a realizar un vaciado sanitario en las granjas debido a que no se ha detectado la presencia del virus. La CE ha establecido un radio de 91 municipios de Barcelona, con un total de 55 explotaciones.