Tuberculosis bovina: Francia adopta una estrategia más flexible

Miércoles, 26 de noviembre 2025

El Gobierno de Francia ha adoptado una estrategia frente a la tuberculosis bovina más flexible, a la vez que se centra en la idea del mantenimiento de «un alto nivel de requisitos para garantizar la seguridad alimentaria y preservar el estatus de país libre».

En concreto, y a través de un decreto, incrementa el número máximo de ganado infectado en un rebaño que permite el saneamiento selectivo en el sacrificio. Ahora, el número máximo es de 2 reses infectadas en un rebaño de 20 o menos animales (antes era una lo que llevaba al sacrificio total); tres reses una explotación de entre 21 y 60 cabezas de ganado (eran 2); y 4, para un rebaño de 60 a 80 y menos del 5 % para los restantes, sin superar el número de 10 infectados (antes eran 3 para todos los rebaños de más de 60 animales).

Annie Genevard, ministra de Agricultura, Agroalimentación y Soberanía Alimentaria, ha destacado que supone «un nuevo paso en la lucha contra la tuberculosis bovina». Según señala el Gobierno francés en una comunicación oficial, en las granjas de Francia la tasa anual de incidencia de tuberculosis bovina se mantiene estabilizada en torno al 0,05 %, con unas 100 explotaciones infectadas cada año. Esta tasa permite a Francia tener el estatus «libre» de tuberculosis bovina.

En cuanto a los procedimientos técnicos de saneamiento, siguen sin cambios y el Gobierno francés mantiene el mismo nivel de requisitos y seguridad en el trabajo desde 2014.

La modificación, según señala, se produce después de reuniones del Ministerio de Agricultura francés con representantes profesionales, veterinarios y los servicios descentralizados del ministerio y, como añade, forma parte de la hoja de ruta nacional para la lucha contra la tuberculosis hasta 2029.

