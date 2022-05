Trucos para sembrar patatas en el huerto

Siempre las hemos sembrado en casa tarde porque muchos años hiela en abril, como este, y así se evita que esas temperaturas las pillen naciendo y las estropee. La patata se pone en la parte más abonada de la huerta porque aguanta hasta el directo, de hecho algunos años cuando ando mal de tiempo les pongo en el surco abono curtido de oveja.

Siembro dos variedades, la agria, típica en la provincia e ideal para freír pero peor para cocer y por eso, y también para que aguanten más, siembro también monalisa, red pontiac o desiré, que no se deshacen en la cocción y aguantan meses. La agria se recolecta a los 110-120 días más o menos y las otras, a los 150. Luego para almacenarlas y que no le salgan raíces las guardo en cajas térmicas y les meto una o dos manzanas verdes, que también ayuda, me lo enseñó mi abuelo.

Para la patata: dos pasadas cruzadas de mula mecánica, dejo asentar una semana o dos y hago los surcos. Se siembran con una separación de unos 45 centímetros y con los ojos o brotes hacia arriba. Luego con la mula se van tapando. Cuando la planta está como con 30 centímetros, se ‘aporcan’. Es quitarles la hierba y tapar el tronco un poco dejando las plantas en el alto del surco.