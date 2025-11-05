Los tratantes ven precipitado abrir el lunes el mercado y piden un criterio nacional único ante la dermatosis Los principales usuarios del centro de compra-venta de ganado de Salamanca abogan por la prudencia

Susana Magdaleno SALAMANCA Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

Los tratantes de ganado, principales usuarios del mercado de ganados de Salamanca, no se muestran partidarios de que este centro de compra-venta vuelva a abrir sus puertas el próximo lunes y se acabe, por lo tanto, con la suspensión acordada por la Junta de Castilla y León dentro de las medidas de prevención por la dermatosis.

A través de la Asociación de Tratantes y Cebaderos -Astrace-, consideran, y así lo señaló su presidente, Ricardo de la Iglesia, que el momento pide «prudencia», además de un criterio único de las comunidades en cuanto a normativas. Ahora mismo cada comunidad aprueba o no restricciones y, en el caso de Castilla y León, la Junta publicó el pasado viernes 24 una resolución con medidas cautelares frente a esta enfermedad vírica que afecta al bovino pero no se transmite al hombre, que incluía la suspensión del mercado de ganados de Salamanca. Esta resolución entró en vigor el sábado 25 y con una vigencia de 15 días naturales, por lo que quedaría sin efecto este fin de semana.

La Junta no se ha pronunciado todavía, sí esta asociación, que considera que sería «un poco complicado y precipitado hacer guías y preparar el ganado». Ricardo de la Iglesia, en nombre del colectivo, aboga por actuar con «mucha prudencia» en la toma de decisiones y por un criterio único en toda España, con el fin, señala, de que las medidas «sean verdaderamente eficaces». Mantiene, en este sentido, que la entrada de ganado procedente de Francia supone un riesgo para la cabaña. «No se debería de permitir», señala. Astrace fue la asociación que pidió la ampliación del horario del centro de desinfección del mercado, que aceptó la Diputación de Salamanca para dar servicio a los transportistas con las medidas de prevención. Astrace las apoyó desde un principio.

Ahora mismo en Castilla y León las medidas en vigor como prevención son la suspensión de todas las ferias, concursos... de animales (excepto de perros y gatos); la suspensión de la celebración del mercado de ganados de Salamanca; obligación de desinfección y desinsectación de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de la comunidad; prohibir la entrada de animales de zonas declaradas como infectadas, de protección o de vigilancia frente a la dermatosis o sometidos a restricciones; y obligación de movimientos de compra-venta de vacuno directos.

En España, en la tarde de ayer se mantenían los 18 focos confirmados, todos ellos en Cataluña. En Francia, y según publicó el Gobierno francés, hasta el 2 de noviembre de este año se han detectado 96 brotes repartidos en 6 departamentos: Saboya (32), Alta Saboya (44), Ain (3), Ródano (1), Jura (6) y Pirineos Orientales (10). Los brotes afectan a 64 granjas.

Reunión de ganaderos este viernes

En Salamanca, para abordar la actualidad de la dermatosis y también la campaña de saneamiento ganadero (en relación a la tuberculosis bovina) distintos colectivos han convocado a «todos los ganaderos» a una reunión en de Tamames este próximo viernes.

Convocan este encuentro que se celebrará a las siete y media de la tarde en el Ayuntamiento de la localidad salmantina: la Asociación de Ganaderos Unidos de Castilla y León; Asociación de Ganaderos de Béjar; Asociación de Ganaderos Sierra de Segovia; Asociación Nacional de Criadores de Ganado de Raza Morucha; Asociación Nacional de Ganaderos de Reses de Lidia; Real Unión de Criadores de Toros de Lidia; Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Charolesa de España; Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España; OPL (Organización de Productores de Leche); Asociación Nacional de Raza Aberdeen-Angus y Asociación Nacional de Raza Salers. La llamada es con un «¡acude, nos jugamos mucho antes de las elecciones!»