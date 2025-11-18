«Cualquier tonto vende hoy un lechazo fino a 100 euros»

Isabel Alonso Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 08:35 Comenta Compartir

La Lonja aprobó este lunes una tímida subida de 1 euro para la cebada, la avena y el centeno en la confirmación de que el mercado comienza a estabilizarse. El punto de inflexión fue el último informe del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), que el pasado viernes anunciaba una importante subida de las estimaciones de trigo para la próxima campaña. «El informe habla de un aumento de 13 millones de toneladas, una barbaridad que hizo que los mercados reaccionaran con caídas importantes», aseguró el comprador Serafín Olea, que aprovechó para pedir cautela: «El mercado nacional está más flojo y, después del informe, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos».

«El mercado hoy no tiene nada que ver con el de las últimas semanas, donde todos estábamos muy optimistas», confirmó a su vez Carlos Sánchez, que habló de un mercado con más oferta. «Veo la cebada para repetir y el trigo muy tranquilo, sobre todo después de un informe tan demoledor por la cantidad de producción mundial».

Ampliar Agricultores y compradores durante el debate del cereal en la Lonja de Salamanca. LAYA

Al otro lado de la mesa de debate, los agricultores hicieron frente común para pedir nuevos repuntes. «Continuamos con la tendencia de subida, mínima, pero sigue siendo un punto positivo», aseguró Raúl del Brío, muy directo en su recomendación a los productores: «A la gente hay que decirle que no se duerma, que conviene ir vendiendo, por si acaso, aunque cada uno puede hacer lo que quiera en su casa».

La avena también se llevó parte del protagonismo en la mesa, sobre todo después de las quejas de los agricultores por lo «atrasada» que se había quedado. «Parece que aquí le hemos cogido a la avena; tenemos que compensarla y quedarnos con el precio del resto de provincias de Castilla y León», pidió Jesús Escudero. El comprador Jaime Jordán de Urriés se mostró de acuerdo con subir la avena, si a la vez se corregían los precios del resto de cereales: «Podemos subirla 2 euros y bajar 10 el trigo y la cebada». «¿Será un chiste?», le respondió Herminio Velasco.

Tampoco hubo acuerdo con la paja, que repitió, a pesar de los intentos de los agricultores de subirla 2 euros. «O se pone a 40 euros o el que la tiene no la va a vender por menos», afirmó Ángel Luis Fernández.

Primera subida de los terneros por la dermatosis: «La oferta es limitada»

La Lonja subió el precio de los terneros de vida, (0,02 los animales extra y de primera), tras varias semanas de estabilidad por la incertidumbre de la dermatosis nodular. «La oferta es limitada, cada vez hay menos animales en el campo y la demanda es más fuerte», aseguró Gabriel Gonzalo en el lado de los ganaderos, donde después de muchos días volvió a hablarse de «normalidad» en las ventas. «Quitando que no hay mercado, en el resto hay normalidad absoluta», apuntó Manuel Pérez.

Mucho más reacios a abandonar las repeticiones se mostraron los compradores, para quienes «no es tiempo de grandes operaciones», como apuntó Víctor Rodríguez.

Ampliar Reunión de la Comisión Gestora de la Lonja de Salamanca. LAYA

Más tranquilo fue el debate del vacuno de carne, donde ganaderos y compradores sí llegaron al acuerdo de esperar alguna semana más antes de volver a tocar la tablilla. «Pasado el susto de la dermatosis nodular y con los precios tan bajos que tenemos, en las próximas semanas tendremos que empezar a subir porque si no lo hacemos nos vamos a quedar más desfasados», pidió Ángel José Calderero. «Hemos dejado el miedo que teníamos por la enfermedad atrás y encima esta semana empieza el frío, lo que ayudará a que se estabilice todo», añadió Gabriel Gonzalo, también desde la bancada productora.

El vacuno de carne centró además la reunión de la Comisión Gestora de la Lonja, donde sus miembros aprobaron la solicitud de los vocales de la mesa para establecer un mecanismo que permita una regularización técnica de los precios, con el que esperan poner al día la tablilla y acabar con los problemas que arrastran desde hace meses.

«No podemos quedarnos atrás como otros años»

La Lonja repitió el precio de todas las categorías de lechazos por unanimidad en la mesa de ovino, a pesar de que los propios ganaderos habían pedido al inicio del debate no retrasar mucho más las subidas.

«Se empiezan a cerrar operaciones y no podemos quedarnos para atrás como otros años», protestó el ganadero Celestino Martín, mientras Ángel Casquero pedía a su lado ir incrementando los precios desde ya «para evitar que nos pase lo de siempre y acabemos subiendo el día de Navidad».

Los compradores se negaron desde el principio a tocar las cotizaciones con el argumento del alto precio que tienen este año en la Lonja. «En estas últimas dos semanas se están haciendo operaciones de lechazo más baratas, aunque no sean fechas para bajarlos», reconocía Antonio González. También en la bancada de los compradores, Ángel Francisco Jiménez habló de operaciones «entre 85 y 95 euros», para enfado de Celestino Martín, que no dudó en rebatirle asegurando que «cualquier tonto vende hoy un lechazo fino por encima de los 100 euros». A pesar de las diferencias durante el debate, finalmente ambas partes acordaron una repetición generalizada.

También hubo acuerdo entre ganaderos e industriales en la mesa del porcino blanco para subir 3 euros los tostones, hasta ponerlos en la tablilla a 40 euros (para animales de 4 a 6 kilos) y 41 (para los de 6 a 8 kilos).